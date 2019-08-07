60 مدرسة للطفولة المبكرة بتعليم عسير

ابها

تدشن الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ، مع بداية العام الدراسي الجديد ، 60 مدرسة لتطبيق الطفولة المبكرة في قطاعات التعليم في المنطقة ، وتقدم خدماتها التعليمية والتربوية لأطفال رياض الأطفال، والصفوف الأولية بنين وبنات، وذلك ضمن خطة وزارة التعليم للتوسع في مرحلة الطفولة المبكرة ، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وأكد مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني ، حرص الإدارة على تطبيق خطط الوزارة ، وتهيئة كل الإمكانات لتقديم أفضل الخدمات التعليمية للأجيال القادمة ، لافتا إلى أن من أهداف التوسع في مرحلة الطفولة المبكرة ، تهيئة الأطفال من سن (4-6) سنوات للدخول في التعليم العام ، ورفع نسبة التحاقهم في مرحلة رياض الأطفال، وتحسين جودة التعليم في هذه المرحلة ، والاستفادة من الموارد المتاحة ، بالإضافة إلى غرس الثقة فيهم ، وتنمية مهاراتهم ، وتكوين شخصياتهم في المجالات العقلية والجسمية والحركية والانفعالية والاجتماعية والخلقية.

من جهتها أوضحت مديرة إدارة رياض الأطفال بتعليم المنطقة فوزية عزيز ، أن فرق العمل أنهت كافة استعداداها لبدء العمل في المدارس التي تم الإسناد إليها ، لافتة إلى فصول ودورات المياه ومواقع الفسح روعي فيها فصل البنين عن البنات .