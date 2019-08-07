أسعار_الذهب ترتفع عند أعلى مستوى في 6 أعوام

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الخليج - واس
قفزت أسعار الذهب واحدا بالمئة اليوم إلى أعلى مستوى في أكثر من ستة أعوام في ظل غياب أي مؤشرات على تراجع الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة مما حفز إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن.
وبحلول الساعة 0718 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1 % إلى 1490.57 دولار للأوقية (الأونصة) وهو أعلى مستوى منذ أبريل عام 2013.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2 % إلى 1501.50 دولار للأوقية.
كما صعدت المعادن النفيسة الأخرى، وارتفعت الفضة 1.8 % إلى 16.74 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى منذ يونيو من العام الماضي.
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