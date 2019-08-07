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صحيفة الخليج الالكترونية
يودع حساب المواطن يوم غد الخميس 8 أغسطس الدفعة الحادية والعشرين (دفعة شهر أغسطس)، بعد أن تم تقديم موعدها بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وكان المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطان قد صرح الأسبوع الماضي أنه بمناسبة إجازة عيد الأضحى المبارك، سيتم إيداع مخصص الدعم للدفعة الحادية والعشرين لمستفيدي برنامج حساب المواطن يوم الخميس الثامن من شهر أغسطس.
يذكر أن إجمالي الدفعات التي أودعها حساب المواطن للمواطنين المستحقين للدعم، بلغ 47.7 مليار ريال منذ انطلاق البرنامج في ديسمبر 2017، وحتى الشهر الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر غدا.. إيداع الدفعة الـ21 من #حساب_المواطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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