الفالح: #المملكة و #أمريكا عازمتان على ضمان أمن إمدادات #الطاقة

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن المملكة والولايات المتحدة الأمريكية عازمتان على العمل سوياً لضمان أمن إمدادات الطاقة.

وأشار الفالح إلى القلق الذي تشعر به المملكة والولايات المتحدة تجاه التهديدات التي تستهدف حرية الملاحة البحرية في الخليج العربي.

وكان الفالح قد التقى، الثلاثاء، في العاصمة الأمريكية واشنطن بنظيره الأمريكي وناقشا الاستثمارات في مجالات الطاقة والتقنية والصناعة والمناخ.

كما تناول اللقاء – الذي حضرته سفيرة المملكة لدى أمريكا الأميرة ريما بنت بندر – مناقشة أوضاع السوق البترولية وحرص المملكة على استقرارها، لافتاً إلى التزام أعضاء أوبك والمنتجين من خارجها بتنسيق الإنتاج والسعي لتحقيق التوازن في السوق.