تحذيرات من أن تطول نيران الحرب التجارية العالمية الكويت

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وحذرت مصادر اقتصادية لصحيفة "القبس" الكويتية مما أسمته حالة "اللاقرار أو اللامبالاة السائدة حاليا على المستويين الحكومي والبرلماني بشأن تداعيات الحرب التجارية العالمية الممكن استفحالها حد الانفجار الكامل بأي لحظة بين الولايات المتحدة الأميركية والصين".
© Sputnik . Alexey Suchorukov
إلى ذلك، أضافت المصادر الأثر الآتي من الأسواق المالية التي هبطت بقوة في اليومين الماضيين وتبخرت من قيمها السوقية مئات مليارات الدولارات، علما بأن للكويت استثمارات خارجية هائلة.
وكان بنك الكويت قد أعلن، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، عن تخصيص إصدار سندات وتورق (شراء سلع بالجملة وبيعها للعملاء بالتجزئة)، بقيمة إجمالية تقدر بـ 240 مليون دينار كويتي (792 مليون دولار أمريكي).
ويعود آخر إصدار سندات وتورق لبنك الكويت المركزي، إلى الـ 29 حزيران/ يوليو الماضي؛ وبلغ حينها 200 مليون دينار (660 مليون دولار)، لثلاثة أشهر أيضا.
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