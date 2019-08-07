وأضاف السيسي قائلا: "هل هناك دين يقام بالتخريب والقتل؟، قائلا: "ربنا سبحانه وتعالي ميرضاش بكده وربنا ماخلقش البشر للتخريب والتدمير"، بحسب ما نشرته بوابة "الأهرام" المصرية. يتبع...

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسي: سنهزم جماعات الإرهاب باستكمال مخطط إعادة بناء مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.