الان تتابع تمديد أوقات كافة فعاليات موسم الطائف حتى 12 ليلاً والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 41 دقيقة - 11:46 ص, 7 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 طيلة أيام المهرجان الطائف- الخليج 365- عبد الله العازمي: وجه رئيس هيئة السياحة بتمديد أوقات كافة الفعاليات في موسم الطائف حتى الساعة ١٢ بعد منتصف الليل طيلة أيام الموسم وذلك في جميع الأماكن التي تقام فيها فعاليات السوق :منتزة الردف ،سوق عكاظ ، حديقة الملك فيصل وذلك استجابة لرغبة زوار فعاليات موسم ⁧الطائف.

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