تناول القهوة قبل النوم مباشرة لا يُسبب الأرق

أشارت دراسة أمريكية موسعة استغرقت أكثر من 14 عاماً إلى أن تناول القهوة قبل الذهاب مباشرة إلى السرير لا يُسبب لك الأرق أو يمنعك من أن تغط في نوم هانئ أو يؤثر على جودته، على عكس الاعتقاد الشائع، وفقا لموقع 24.

وأشارت الدراسة الصادرة من 4 جامعات أمريكية وهي "فلوريدا أتلانتيك" و "إيموري" و " ميسيسيبي" والتي استغرقت أكثر من 14 عاماً، إلى عدم وجود أي علاقة قوية بين القهوة واضطرابات النوم سواء قلته أو عدمه.

وأوضحت أن تناول الكحول خلال 4 ساعات قبل التوجه للنوم، له علاقة قوية باضطرابات النوم ويؤثر على جودته أكثر من الكافيين، في المقابل أثر التدخين سواء السجائر التقليدية أو الإلكترونية على جودة النوم بشكل أكبر من الكحول والكافيين، بحسب صحيفة دايلي ميل البريطانية.

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وشملت الدراسة 785 أمريكياً من أصل أفريقي وتابعتهم لأكثر من 14 عاماً، وكانوا ممن يعانون من الأرق وانقطاع التنفس أثناء النوم وغيرها الاضطرابات المرتبطة بقلة النوم، مقارنة بغيرهم ممن لا يعانون من هذه المشاكل.

وجدت الدراسة، التي تُعد واحدة من أكبر الدراسات على تأثير الكحول والكافيين والتدخين على النوم في الليل، أن الكافيين له تأثير ضعيف جداً على النوم لا يُذكر، حتى بعد الأخذ في الاعتبار على العوامل الأخرى مثل العمر والجنس والبدانة أو الذهاب للعمل أو المدرسة في اليوم التالي، أو الاكتئاب أو القلق أو الضغط النفسي.

كما تبين أن المدخنين يشعرون بالنعاس بنحو 43 دقيقة أقل من نظرائهم غير المدخنين.