صورة حسن نصر الله تشعل مواقع التواصل... ماذا حدث في بعلبك

ففي خطوة نادرة، قام نصر الله بزيارة الشيخ محمد يزبك رئيس الهيئة الشرعية في "حزب الله" بمنزله الكائن في بعلبك، بعدما خضع الأخير لعملية جراحية في إيران، وعاد معافى إلى لبنان بعد فترة قضاها في الخارج.
ولاقت الصور رواجا كبيرا بعدما نشرها حسن خليفة، الصحفي في قناة المنار اللبنانية التابعة لـ"حزب الله"، إذ أنه نادرا ما يتحدث الإعلام اللبناني عن ظهور نصر الله خارج نطاق المهرجانات الشعبية السياسية أو الدينية.
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