"نداء تونس" يعلن مساندته لوزير الدفاع الحالي مرشحا للانتخابات الرئاسية

وأرجعت حركة نداء تونس مساندة ترشيح الزبيدي: "لما يحوزه من خصال الكفاءة والتجربة والنزاهة والوفاء لنهج الزعيم الراحل الباجي قائد السبسي"، مذكّرة بأنه "تحمل أمانة وزارة الدفاع في المرحلة الأولى والثانية للانتقال الديمقراطي بكل اقتدار وأمانة وكان النجاح حليفه بامتياز علاوة على تحمله المسؤوليات في مختلف درجاتها في دولة الاستقلال".

وأشار الحزب إلى أن هذا القرار يأتي بناء على مخرجات اجتماع المكتب السياسي الموسع الذي فوض بموجبه لقيادة الحزب اتخاذ القرار النهائي في خصوص ترشيح الزبيدي للانتخابات الرئاسية التي ستجري في 15 من أيلول/ سبتمبر المقبل.

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ومن المنتظر أن يقوم وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، اليوم الأربعاء، بإيداع ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وعبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الوطني في حكومة الوحدة الوطنية الحالية ولد بمدينة رجيش من محافظة المهدية، وهو متحصل على دبلوم الدراسات والبحوث في البيولوجيا البشرية ودبلوم الدراسات المعمقة في الفيزيولوجيا البشرية والأستاذية في العلوم الصيدلانية البشرية والأستاذية في الفيزيولوجيا البشرية والاستكشاف الوظيفي وشهادة الدكتوراه في الطب.

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وشغل عبد الكريم الزبيدي منصب أستاذ مساعد بصفة أجنبي بكلية الطب "غرانش بلانش" بليون وذلك من سنة 1976 إلى سنة 1978، فأستاذ مساعد استشفائي جامعي بكلية الطب بسوسة من سنة 1978 إلى سنة 1981، ثم منسق لتكوين الفنيين السامين للصحة من سنة 1981 إلى سنة 1988 بنفس الكلية قبل أن يصبح أستاذا استشفائيا جامعيا محاضرا من سنة 1982 الى سنة 1986 قبل أن يشغل خطة رئيس قسم العلوم الأساسية من سنة 1982 إلى سنة 1989 في ذات المؤسسة الجامعية.

كما عمل أستاذا استشفائيا جامعيا بكلية الطب بسوسة منذ سنة 1987 فرئيس قسم الاستكشاف الوظيفي بمستشفى "فرحات حشاد" بسوسة من 1990 إلى سنة 1999، قبل أن يكلف بمهمة في بعثات خبراء لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة منذ 1992 في مجال "التطبيقات الطبية للطاقة الذرية" بالعديد من البلدان.

وأصبح عبد الكريم الزبيدي بعد ذلك رئيسا لقسم الفيزيولوجيا والاستكشافات الفيزيولوجية بوزارة الصحة العمومية ثم رئيسا لجامعة الوسط من سنة 1995 إلى سنة 1999 قبل أن يشغل منصب كاتب دولة لدى الوزير الأول مكلفا بالبحث العلمي والتكنولوجيا من سنة 1999 إلى سنة 2000 فوزيرا للصحة سنة 2001 ووزيرا للبحث العلمي والتكنولوجيا سنة 2002 ليشغل من سنة 2005 إلى سنة 2008 خطة عميد لكلية الطب بسوسة.

وكان عبد الكريم الزبيدي عين وزيرا للدفاع الوطني في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة من 27 يناير 2011 إلى 13 أذار 2013.

جدير بالذكر أن عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها قد بلغ إلى حدود يوم أمس الثلاثاء 27 مترشحا أودعوا ملفات ترشحهم بمقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أن يتم غلق باب قبول الترشحات يوم الجمعة المقبل 9 آب/أغسطس 2019.