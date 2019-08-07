"واجب" و"تشويط".. هكذا تحتفل 3 دول عربية بعيد الأضحى الاثنين المقبل

دبي - بواسطة محمد فارس © Jalal Morchidi/Anadolu Agency/Getty Images SALE, MOROCCO - JUNE 5: Moroccan Muslims gather to perform Eid al-Fitr prayer in Sale, Morocco on June 5, 2019. Eid al-Fitr is a religious holiday celebrated by Muslims around the world that marks the end of Ramadan, Islamic holy month of fasting. (Photo by Jalal Morchidi/Anadolu Agency/Getty Images)

أعلنت موريتانيا مساء اليوم، عن موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك، لتصبح ثالث دولة عربية بعد كل من سلطنة عمان والمغرب، تخالف بقية الدول العربية في أول أيام العيد، الذي يوافق عندهم الاثنين المقبل.

وبالرغم من اتفاق العديد من الدول العربية في مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى في الدول العربية مثل شراء الملابس الجديدة، والحرص على أداء صلاة العيد ثم الخروج منها مرورًا على عائلاتهم من أجل مصافحتهم والجلوس معهم، إلا أن هناك بعض طرق الاحتفال المختلفة تتميز بها الـ 3 دول "المغرب، سلطنة عمان، موريتانيا"، نرصدها لكم في السطور التالية:

المغرب

تختلف طقوس بعض الشباب بالمغرب في طريقة احتفالهم بعيد الأضحى، وتتمثل أبرز الظواهر لديهم في القيام ببيع رؤوس الأضحية وأرجلها من خلال مبلغ مالي لا يتخطى 4 دولارات وهو ما يسمى لديهم بـ "التشويط". © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

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موريتانيا

وهناك بعض المظاهر التي يتميز بها الشعب الموريتاني ولكن أهمها ما يسمى بـ "الواجب" وتعني أن يقدم الرجل المال إلى بنته المتزوجة أو أخته، من أجل قيامهن بشراء بعض الملابس لعائلة زوجها في حالة إقامتهم معها في نفس المنطقة السكنية. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

سلطنة عمان

يعد شراء الحلوى من أبرز العادات التي يهتم بها الشعب العماني في عيد الأضحى، حيث يقومون بحجز الحلوى في المصانع الخاصة بهم قبل العيد بأسبوعين، ولا يخلو منزل في عمان خلال فترة الأعياد دون وجود الحلوى التي تتميز بمذاقها الرائع، وتشهد انتشارًا واسعًا على المستوى الخليجي والعالمي. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

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