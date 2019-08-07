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أعلنت موريتانيا مساء اليوم، عن موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك، لتصبح ثالث دولة عربية بعد كل من سلطنة عمان والمغرب، تخالف بقية الدول العربية في أول أيام العيد، الذي يوافق عندهم الاثنين المقبل.
وبالرغم من اتفاق العديد من الدول العربية في مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى في الدول العربية مثل شراء الملابس الجديدة، والحرص على أداء صلاة العيد ثم الخروج منها مرورًا على عائلاتهم من أجل مصافحتهم والجلوس معهم، إلا أن هناك بعض طرق الاحتفال المختلفة تتميز بها الـ 3 دول "المغرب، سلطنة عمان، موريتانيا"، نرصدها لكم في السطور التالية:المغرب
تختلف طقوس بعض الشباب بالمغرب في طريقة احتفالهم بعيد الأضحى، وتتمثل أبرز الظواهر لديهم في القيام ببيع رؤوس الأضحية وأرجلها من خلال مبلغ مالي لا يتخطى 4 دولارات وهو ما يسمى لديهم بـ "التشويط". © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press
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وهناك بعض المظاهر التي يتميز بها الشعب الموريتاني ولكن أهمها ما يسمى بـ "الواجب" وتعني أن يقدم الرجل المال إلى بنته المتزوجة أو أخته، من أجل قيامهن بشراء بعض الملابس لعائلة زوجها في حالة إقامتهم معها في نفس المنطقة السكنية. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Pressسلطنة عمان
يعد شراء الحلوى من أبرز العادات التي يهتم بها الشعب العماني في عيد الأضحى، حيث يقومون بحجز الحلوى في المصانع الخاصة بهم قبل العيد بأسبوعين، ولا يخلو منزل في عمان خلال فترة الأعياد دون وجود الحلوى التي تتميز بمذاقها الرائع، وتشهد انتشارًا واسعًا على المستوى الخليجي والعالمي. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press
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كانت هذه تفاصيل خبر "واجب" و"تشويط".. هكذا تحتفل 3 دول عربية بعيد الأضحى الاثنين المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.