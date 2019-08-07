تونس/يامنة سالمي/الخليج 365
قرر مجلس شورى حركة النهضة التونسية، ترشيح عبد الفتاح مورو للانتخابات الرئاسية المقررة منتصف سبتمبر/أيلول المقبل.
وقال مصدر بالمكتب الإعلامي لحركة النهضة، للأناضول، إن "مجلس شورى الحركة المنعقد بمدينة الحمامات(شمال شرق)، مساء الثلاثاء، صوّت بالإجماع على ترشيح عبد الفتاح مورو للانتخابات الرئاسية وذلك باقتراح من رئيس الحركة راشد الغنوشي".
وأشار، المصدر نفسه، إلى أن "اجتماع مجلس شورى الحركة واجتماع مكتبها التنفيذي، انتهى مساء الثلاثاء، باتخاذ قرار نهائي يقضي بترشيح مورو للرئاسية".
ومنذ السبت الماضي، وإلى حدود ساعة متأخرة، من مساء الثلاثاء، عُقد اجتماع لمجلس شورى النهضة في دورته الثلاثين، بمدينة الحمامات، لنقاش وحسم الشخصية التي سترشحها الحركة للانتخابات الرّئاسية.
والثلاثاء، أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، رزنامة (جدول زمني) انتخابات الرئاسة المبكّرة المقررة في 15 سبتمبر.
وانطلقت الجمعة، مرحلة تقديم طلبات الترشح التي ستتواصل إلى 9 أغسطس/آب الجاري، قبل أن تعلن الهيئة عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين أوليا يوم 14 من الشهر ذاته.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر تونس..مورو مرشّح حركة النهضة للانتخابات الرئاسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.