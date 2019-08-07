فيسبوك تقاضي شركتين بسبب “برمجيات خبيثة”

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صحيفة الخليج الالكترونية
قامت شركة فيسبوك بمقاضاة شركتين في سنغافورة وهونج كونج بدعوى زرعهما برمجيات خبيثة في تطبيقات أندرويد بهدف الضغط على الإعلانات بشكل آلي من أجل تضخيم عائداتها.
وجاء في الدعوى التي رفعتها الشركة الثلاثاء في محكمة سان فرانسيسكو الاتحادية بحسب م ا أفادت وكالة بلومبرج، أن أحد التطبيقات عمل على الضغط تلقائيا على عشرات الملايين من الإعلانات عبر منصة فيسبوك خلال فترة ثلاثة أشهر حتى نهاية العام الماضي.
وقالت فيسبوك إنها اكتشفت هذه الثغرة في ديسمبر وعطلت التطبيقات المرتبطة بها وحظرت دخول مطوريها على الشبكة.
وخضعت شركة فيسبوك لتدقيق مكثف بسبب استخدام بيانات خاصة لمستخدمين وتأثير المحتوى الضار على أكثر من ملياري مستخدم، ورفعت حكومات عدة حول العالم دعاوى ضد سياسات الشركة في هذا الشأن.
وفي المقابل تتصدى الشركة بقوة للاستغلال التجاري لشبكاتها.
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