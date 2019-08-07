الصحة تنقذ يمني داهمته جلطة قلبية اثناء الطواف

الخليج - زينة الفدح

تمكن حاج يمني بالعقد السادس من العمر بعد فضل الله من العودة لاكمال حجه بعدما تعرض لازمة قلبية اثناء الطواف بالحرم المكي وذلك عقب نجاح فريق طبي بوزارة الصحة ممثلة بمركز صحة القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة من اجراء قسطرة طبية عاجله له.

وبدعاء خالجته دموع الفرح يروي الحاج اليمني قصته بأنه كان ينتظر لحظة اداءه لفريضة الحج بفارغ الصبر حينما داهمته جلطه قلبية بأحد القرى النآئيه باليمن وحالت الظروف دون ان يتمكن من تلقي كامل علاجه هناك، واردف قائلا تيسر لي الذهاب لاداء الحج وبعد رحلة طويله بمعية زوجتي واخواتي واثناء ادائي الطواف شعرت بالالام بالصدر غيبتني عن الوعي.

و استقبلت طوارئ المدينة الطبية الحالة حيث تم تشخيصه بازمه وإحتشاء بعضلة القلب (جلطة قلبية) ومن ثم على وجه السرعة اجريت له قسطرة قلبية وتصوير الشرايين التاجية والتي اظهرت وجود تخثر دموي بالشريان التاجي الأيسر حيث تم وضعه تحت العلاج المسيل الوريدي وتم عمل تنظيف الشريان التاجي المصاب وتوسيعه بواسطة الدعامات الحديثة المغلفة دوائيآ وتماثل للشفاء ولله الحمد وتم خروجه لاكمال حجه ونسكه.

واختتم الحاج حديثه بأنه كان يخشى ان يقف العارض الصحي حائلا امام اكماله لنسكه لولا فضل الله ثم الاهتمام الكبير الذي لمسته من الاطباء وتقديم العلاج بسرعة وطمأنتي بإمكانية عودتي لعائلتي لنكمل حجنا سائلا المولى ان يسبغ على هذه البلاد الامان امنها وامانها وان يحفظ خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة ومايقدمونة لضيوف بيت الله الحرام وتسخير كافة الامكانيات لهم.