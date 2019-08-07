دعوة المعلمين الجدد لتنظيم رغباتهم عبر نظام #نور

صحيفة الخليج الالكترونية

دعت بعض إدارات التعليم، أمس الثلاثاء، في الأحساء والطائف وعفيف، المعلمين والمعلمات الجدد للدخول عبر ⁧نظام نور⁩ لترتيب رغباتهم.

وأوضحت وزارة التعليم أن ذلك يأتي اعتبارا من الثلاثاء 1440/12/5، وحتى يوم السبت 1440/12/9، فيما حددت تعليم الطائف يوم الخميس آخر موعد لإدخال الرغبات.