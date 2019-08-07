دعوة المعلمين الجدد لتنظيم رغباتهم عبر نظام #نور

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صحيفة الخليج الالكترونية
دعت بعض إدارات التعليم، أمس الثلاثاء، في الأحساء والطائف وعفيف، المعلمين والمعلمات الجدد للدخول عبر نظام نور لترتيب رغباتهم.
وأوضحت وزارة التعليم أن ذلك يأتي اعتبارا من الثلاثاء 1440/12/5، وحتى يوم السبت 1440/12/9، فيما حددت تعليم الطائف يوم الخميس آخر موعد لإدخال الرغبات.
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