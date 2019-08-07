شكرا لقرائتكم قلق سعودي أميركي من استهداف الملاحة في الخليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - «الحياة» | منذ 4 ساعات في 7 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 7 أغسطس 2019 / 09:42

أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، عن وجود قلق سعودي أميركي إزاء التهديدات التي تستهدف حرية الملاحة البحرية في الخليج العربي.



وقال الفالح عبر حسابه في «تويتر»،، إنه التقى مع نظيره الأميركي ريك بيري، اليوم (الثلثاء) في واشنطن، بمشاركة سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، الأميرة ريما بنت بندر.

وأضاف أن اللقاء تناول تعزيز العلاقة المتميزة بين البلدين، والاستثمارات في مجالات الطاقة والصناعة والمناخ والتقنية. وأردف: «كما تناول اللقاء، قلق البلدين إزاء التهديدات التي تستهدف حرية الملاحة البحرية في الخليج العربي».

وأكد عزم البلدين على «العمل سويا لضمان أمن إمدادات الطاقة العالمي»، فيما شدد الوزير السعودي حرص المملكة على استقرار سوق النفط، والتزام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين خارجها «بتنسيق الإنتاج والسعي الجاد إلى تحقيق التوازن في السوق البترولية».