الجيش السوري يتصدى لهجوم المجموعات المسلحة على بلدة حصرايا بريف حماة

وأوضح المصدر أن التنظيمات الإرهابية دفعت بأعداد كبيرة من المسلحين والعربات المفخخة وشنت هجوما على اتجاه "الزكاة - حصرايا". © Sputnik . BASEL SHARTOUH وأشار المصدر إلى أن التنظيمات الإرهابية انسحبت من بعض المواقع بعد تعامل القوات السورية معها. وأضاف المصدر أنه بعد صد الهجوم تم الانتقال إلى الهجوم المعاكس وإعادة الوضع إلى ما كان عليه بعد تكبيد الإرهابيين خسائر كبيرة في المعدات والأرواح. وأكد المصدر أن وحدات الجيش السوري المكلفة بتنفيذ المهمة تتابع ملاحقة فلول المسلحين في المنطقة.

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