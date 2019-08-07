العالم يدين انفجار «معهد الأورام»: حادث جبان

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أدانت دول عربية وأجنبية ومؤسسات دولية الحادث الإرهابى الذي وقع أمام معهد الأورام وأسفر عن سقوط 20 ضحية وعدد من المصابين، معربين عن تضامنهم مع مصر في حربها ضد الإرهاب.

ووصفه بأنه حادث «جبان»، وأرسل الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولى العهد الأمير محمد بن سلمان، برقيتى عزاء للرئيس عبدالفتاح السيسى تؤكدان وقوف المملكة مع مصر في حربها ضد الإرهاب، وتمنيا الشفاء للمصابين في العمل الإرهابى الجبان. ووصف الرئيس الفلسطينى محمود عباس الحادث بالعمل الجبان، معربًا عن ثقته في قدرة مصر على تخطى كل الصعاب ومواجهة الإرهاب الأعمى، فيما أدانته حركة «حماس» وتمنت الشفاء للمصابين.. وعبّر أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، عن استنكار بلاده وإدانتها الشدیدة للعمل الآثم، معلنًا دعمها لأى إجراءات تتخذها القيادة السياسية المصرية في سبيل للحفاظ على أمن الوطن، كما بعث رئيس كازاخستان، قاسم توقايف، رسالة تعزية إلى الرئيس السيسى، وفق ما نقلته السفارة الكازاخستانية في القاهرة، أدان فيها الحادث، وأعرب عن دعم بلاده الكامل في مواجهة الإرهاب.

وأعلنت وزارة الخارجية البحرينية وقوفها مع مصر صفًا واحدًا لمحاربة الإرهاب، مطالبة بردع الجماعات الإرهابية ومن يدعمها ويمولها، فيما أدانت الإمارات الحادث ووصفته بالإجرامى، خاصة أنه يتنافى مع القيم الدينية والإنسانية، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين، ودعت الخارجية اليمنية المجتمع الدولى إلى التعاون لمواجهة مثل هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف الأبرياء، في حين استنكرته كذلك الخارجية القطرية.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية إن الإرهاب لا دين ولا وطن له، إذ إنه يستهدف الحياة بصورها كافة.