الأردن وقطر يبحثان تعزيز التعاون العسكري بين البلدين

دبي - بواسطة محمد فارس © al-sharq.com اجتماع بين القيادات العسكرية العليا في الأردن وقطرالأردن وقطر يبحثان تعزيز التعاون العسكري بين البلدين

بحث قادة عسكريون أردنيون وقطريون خلال اجتماع في العاصمة الأردنية عمان، أوجه التعاون والتنسيق العسكري المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة جيشي البلدين.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر مطلعة، بأن "الاجتماع تطرق إلى تبادل الخبرات العسكرية في كافة المجالات".

وأشارت إلى أن الاجتماع حضره قائد القوات الجوية الأميرية في قطر اللواء الركن الطيار سالم حمد العقيل النابت، الذي يزور المملكة، مع رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي.

وتطرق الجانبان إلى عدد من المسائل الهامة والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

المصدر: بوابة الشرق الالكترونية