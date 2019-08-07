دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة كشفت وزارة الصحة كشفت وزارة الصحة السعودية ، عن حالة ولادة لحاجة أفغانية 33 عاماً بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، أنجبت طفلاً أطلقت عليه محمد, ويعد أول مواليد الحج لهذا العام. الحاجة مريم النوري والدة الطفل احتفت بها وزارة الصحة في مواقع التواصل الاجتماعي وشاركتها فرحتها، وأكدت أنها تتمتع بصحة جيدة بعد الولادة. وقال وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة في إطار تعليقه على جهود منسوبي الوزارة: " أفخر بإخلاص زملائي 30 ألفا من أبطال الصحة يعملون بتفانٍ واجتهاد على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات الصحية التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن لينعموا بالراحة والصحة، كل الشكر والتقدير لهم وبإذن الله يكون حجاً صحياً".

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كانت هذه تفاصيل خبر أول مولود في الحج.. وهذه جنسيته - صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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