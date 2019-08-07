البريد السعودي يطلق مبادرة "حج بلا حقيبة"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty السعودية .. جهود جبارة لخدمة الحجاج أطلقت مؤسسة البريد السعودي بالتعاون مع المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل مبادرة "حج بلا حقيبة" لأول مرة هذا العام، ضمن مساهمة البريد في برامج رؤية المملكة 2030. وتتضمن الخمة نقل أمتعة الحجاج من مخيماتهم بالمشاعر المقدسة إلى كافة مناطق المملكة باستخدام أعلى التقنيات من خلال تطبيق البريد السعودي. وتقدم الخدمة من خلال باقتين، الأولى توصيل الأمتعة إلى مكتب بريدي داخل المملكة بقيمة 53 ريالا للحقيبة، والثانية عن طريق العنوان الوطني ( منزل / عمل) بقيمة 105 ريالات للحقيبة لجميع مناطق المملكة. وتسهم مبادرة "حج بلا حقيبة " في تحسين تجربة ضيوف الرحمن وخفض الأعباء اللوجستية. وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

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