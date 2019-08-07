واشنطن تفرض عقوبات على لبناني لارتباطه بميليشيا "حزب الله"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty حزب الله.. ذراع إيران التخريبية في لبنان

وتأتي العقوبات الأميركية على سرحال، استكمالا للحملة التي تشنها الولايات المتحدة على إيران، وأتباعها في المنطقة، ومن ضمنهم "حزب الله".

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت عقوبات على نائبين من "حزب الله" اللبناني، الشهر الماضي، وأدرجتهم على قائمة الإرهاب للمرة الأولى.

وشملت العقوبات الأميركية في يوليو، رئيس كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني محمد رعد، والنائب أمين شري، بالإضافة إلى مسؤول الأمن في الحزب وفيق صفا.

وفرضت واشنطن العام الماضي أيضا عقوبات جديدة على أمين عام مليشيات حزب الله حسن نصر الله، ونائبه نعيم قاسم، وأشخاص على صلة بمليشيات حزب الله.

كما طالت العقوبات الأميركية وقتها القياديين في ميليشيات حزب الله، حسين الخليل وإبراهيم أمين السيد وهشام سيف الدين.