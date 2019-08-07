شكرا لقرائتكم "المستقبل" تهيب بالقيادات إعطاء فرصة لجهود المصالحة: للإمتناع عن التدخل في الملفات القضائية ومسار التحقيقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 10 ساعات في 6 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 6 أغسطس 2019 / 20:25

توقفت كتلة "المستقبل" النيابية "بشديد القلق امام تصاعد حدة السجالات الكلامية وتراشق الاتهامات، بما يعيد اللبنانيين بالذاكرة الى مناخات الاشتباك الأهلي ويعزز خطاب الاحتقان وما يمكن ان يخلفه من تداعيات على كل المستويات".



واذ نبهت الكتلة الى "مخاطر الاستمرار في هذا المسار التصعيدي"، أهابت "بالقيادات المعنية وعي دقة المرحلة واعطاء فرصة جدية لجهود المصالحة التي يعمل عليها بصمت الرئيس نبيه بري وبمواكبة الرئيس سعد الحريري".

ورأت الكتلة في بيان بعد اجتماعها عصر اليوم (الثلثاء) في "بيت الوسط" برئاسة النائب بهية الحريري، ان "أصداء المواقف التصعيدية والتقارير الاخبارية التي يجري تسريبها، تلحق أضراراً جسيمة، ليس بالمشهد الاقتصادي للبلاد الذي هو موضع متابعة المؤسسات الدولية صاحبة الاختصاص فحسب، ولكنه يهدد أيضاً مقومات السلم الاهلي والعيش المشترك ويعطل كل الانجازات التي تحققت على مستوى الاستقرار السياسي".

ودعت الكتلة "الى وقف مسلسل التراشق، اليوم قبل الغد، وتجنيب البلاد خطر الانزلاق الى ما لا يحمد عقباه. فما يسمعه اللبنانيون ويتابعونه على الشاشات يمثل اعلى درجات الشحن السياسي، الامر الذي يوجب في المقابل اعلى درجات المسؤولية والحكمة والتزام حدود المنطق والعقل لا سيما من اولياء الامر المكلفين باطفاء الحرائق السياسية وعدم صب الزيت على نارها". ورأت أن "صوت العقل يجب ان يعلو على أصوات المعارك الكلامية لان من غير الجائز على الاطلاق ان يزج القضاء في الصراعات السياسية، وان توضع تحقيقات الاجهزة الامنية في خانة التشكيك من جهات في الدولة، وان يدفع بمجلس الوزراء الى الاصطدام مع النفس، وان تشرع الابواب لادوات الفتنة الاهلية من جديد".

Advertisements

واعتبرت الكتلة ان "الاحتكام الى القضاء في القضايا الخلافية، لا يمكن ان يقع في موقعه الطبيعي بمعزل عن حياد السلطات القضائية والامتناع عن التدخل السياسي في الملفات القضائية ومسار التحقيقات التي تولتها الجهات الامنية المختصة"، منبهة الى ان "محاولات التشكيك بنتائج التحقيقات التي يتولاها فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي، باتت سياسة مكشوفة الاهداف يقوم بترويجها وزراء ونواب ومواقع اخبارية، يتناوبون على تهشيم صورة الفرع وتضليل الرأي العام تجاه كل ما يتولاه من مسؤوليات، وهي سياسة وصلت بعد حادثة قبر شمون الى حدود غير مقبولة مع ما يتردد عن تدخلات للقفز فوق نتائج التحقيقات التي اجراها فرع المعلومات والولوج الى مسار تحقيقي جديد على خلفية الاتهامات الجاهزة".

وحذرت الكتلة "من الذهاب بعيداً في هذا المنحى، ومن أية خطوات مدروسة تتعمد وضع الجهود الجارية لتحقيق المصالحة أمام طريق مسدود"، معتبرة ان من "اولى اولويات المسؤولية الوطنية، ان تبادر الجهات المعنية بالدولة والحكومة والاحزاب السياسية الى العمل على تدارك الموقف قبل فوات الأوان".

وتوجهت الكتلة بالتعازي للرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري بضحايا الحادث الإرهابي امام احد مستشفيات القاهرة. واكدت على تضامنها الكامل مع مصر والمصريين في المواجهة مع الاٍرهاب.

كما توجهت بأطيب التمنيات لمناسبة عيد الأضحى المبارك للبنانيين عموما والمسلمين خصوصا، متمنية ان يحل العيد بدوام الأمن والاستقرار في لبنان.