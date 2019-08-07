شكرا لقرائتكم مقتل سبعة مدنيين في شمال غربي سورية غداة وقف العمل بالهدنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - أ ف ب | منذ 11 ساعة في 6 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 6 أغسطس 2019 / 20:20

قُتل سبعة مدنيين على الأقل، اليوم الثلثاء، في شمال غرب سورية جراء غارات روسية من جهة وقصف للفصائل الارهابية والمعارضة من جهة ثانية، غداة استئناف دمشق عملياتها العسكرية.



وأحصى المرصد السوري لحقوق الانسان مقتل أربعة مدنيين على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين بجروح جراء غارات نفذتها طائرات روسية على مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي.

كما تسببت قذائف صاروخية أطلقتها الفصائل على قريتين في ريف حماة الشمالي المجاور لإدلب، بمقتل ثلاثة مدنيين بينهم طفلة، وفق المرصد.

وتعرضت مناطق عدة في إدلب ومحيطها الثلثاء لغارات سورية وأخرى روسية تركزت خصوصاً على ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي.

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وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن وتيرة القصف السوري والروسي الثلثاء أقل مما كانت عليه الإثنين.

واستأنف الجيش السوري الإثنين عملياته القتالية في إدلب ومحيطها، بعد اتهامه "المجموعات الإرهابية المسلحة المدعومة من تركيا" برفض "الالتزام بوقف إطلاق النار"، وبقصف قاعدة حميميم في محافظة اللاذقية (غرب) المجاورة لإدلب، والتي تتخذها روسيا مقراً لقواتها الجوية.

وقتل أربعة مدنيين جراء قصف سوري بالبراميل المتفجرة الإثنين على بلدة مورك في ريف حماة الشمالي، وفق المرصد.

وجاء استئناف الغارات السورية والروسية بعد سريان اتفاق لوقف اطلاق النار منذ ليل الخميس - الجمعة، أعلنت دمشق موافقتها عليه، مشترطة على الفصائل تنفيذ مضمون اتفاق سوتشي الذي توصلت اليه تركيا وروسيا في أيلول (سبتمبر) ونص على إقامة منطقة منزوعة السلاح. وغابت بموجب الهدنة الطائرات الحربية عن أجواء إدلب بينما استمرت الخروقات عبر القصف الصاروخي والمدفعي.

مبنى مُنهار اثر غارات في بلدة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي (أ ف ب)