شكرا لقرائتكم غوتيريش وأبو الغيط يدينان حادث معهد الأورام الإرهابي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - "الحياة" | منذ 11 ساعة في 6 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 6 أغسطس 2019 / 19:34

دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بقوة، الهجوم الإرهابي الذي وقع امام معهد الاورام بمحافظة القاهرة.



وقدم أمين عام الأمم المتحدة – في بيان للمتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك اليوم الثلاثاء – تعازيه الحارة إلى أسر الضحايا، وإلى شعب وحكومة مصر، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط دان بشدة الحادث الارهابي الذي وقع مساء اول امس الاحد، أمام معهد الاورام في شارع كورنيش النيل بالقاهرة، وادى الى مقتل واصابة عدد من المواطنين الابرياء.

ونقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية تعازي أبو الغيط باسمه ونيابة عن الامانة العامة لمصر قيادةً وحكومةً وشعباً، ودعواته للمولى عز وجل أن يسكن الضحايا فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يُنعم على المصابين بالشفاء العاجل.

وأكد المصدر وقوف جامعة الدول العربية وتضامنها الكامل مع مصر في حربها المستمرة ضد الإرهاب، وتثمين الدور الوطني الذي تقوم به القوات المسلحة والأجهزة الأمنية المعنية في جمهورية مصر العربية، في صون الاستقرار والسلم.

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وقال الدكتور حاتم أبو القاسم، عميد معهد الأورام، إن مبنى المعهد لم يصب بأضرار بالغة بعد التفجير الإرهابى أمس الأول، بعد معاينة لجنة كلية الهندسة للمبنى والتى كشفت أن المبنى سليم وحدثت به فقط تصدعات للواجهة نتيجة الانفجار.

ونفى أبو القاسم خلال مداخلة تليفزيونية وجود إصابات داخل المعهد، مؤكدًا أن الانفجار حدث أمام المبنى الإدارى وليس مبنى المستشفى.

وكشف أبو القاسم، أن حالة ذعر وهلع أصابت المرضى فى المعهد؛ نتيجة الانفجار الشديد، وجرى نقل المرضى إلى مستشفى دار السلام وقصر العينى ومعهد ناصر، مؤكدًا: «جميع المرضى بخير».

وأكد، عميد معهد الأورام إخلاء المبانى من المرضى للتأكد من سلامتها وهو ما جرى تأكيده من جانب اللجنة الهندسية، موضحا أن الأسقف المعلقة تعرضت للانهيار نتيجة التفجير، والزجاج والأبواب والشبابيك.

وأشار حاتم أبو القاسم إلى أن الأجهزة فى المبنى الإدارى تعرضت للتدمير، وبدأت العيادات تباشر أعمالها، مؤكدا عدم إجراء عمليات حتى التأكد من جاهزية كل الأمور.

وأكد أبو القاسم أن مستشفى معهد الأورام ستعود للعمل بكل طاقتها بعد انتهاء فترة عيد الأضحى المبارك.