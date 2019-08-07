شكرا لقرائتكم الجيش الباكستاني يتعهد مساندة "كفاح" الكشميريين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - إسلام آباد، نيودلهي - أ ف ب | منذ 12 ساعة في 6 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 6 أغسطس 2019 / 18:19

تعهد الجيش الباكستاني أن يساند "حتى النهاية كفاح" سكان كشمير، بعد إلغاء الهند الحكم الذاتي الدستوري الذي كان يتمتع به الجزء الذي تسيطر عليه من الإقليم، والذي تطالب باكستان بالسيادة عليه.



وكتب الناطق العسكري عاصف غفور على "تويتر" أن رئيس أركان الجيش الجنرال قمر باجوا قال إن "الجيش الباكستاني يدعم بحزم الكشميريين في كفاحهم العادل حتى النهاية"، مضيفاً: "نحن مستعدون وسنفعل كل ما في وسعنا للقيام بواجباتنا".

وجاء هذا التصريح بعد اجتماع لأبرز القادة العسكريين، في مدينة روالبيندي قرب إسلام آباد، حيث مقرّ قيادة الجيش.

وتابع باجوا أن المشاركين في الاجتماع "أيّدوا تماماً" موقف الحكومة الباكستانية التي تعارض الإجراء الهندي. وشدد على أن "باكستان لم تعترف أبداً بجهود الهند لإضفاء شرعية على احتلالها" كشمير.

وتظاهر حوالى 500 شخص في مظفر آباد، كبرى مدن الجزء الباكستاني من كشمير، فيما بدأ البرلمان الباكستاني جلسة لمناقشة ردّ محتمل على خطوة نيودلهي.

وكانت الحكومة الهندية أعلنت الاثنين إلغاء الحكم الذاتي الدستوري لكشمير، في قرار يستهدف وضع الجزء الهندي من الإقليم تحت وصاية مباشرة أكثر لنيودلهي، اعتبرته إسلام آباد "غير قانوني".

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ولا تزال كشمير معزولة عن العالم، لليوم الثاني على التوالي، بعدما قُطعت الاثنين شبكات الهاتف والإنترنت وفُرض حظر تجول.

وتحسّباً لاضطرابات محتملة، نشرت السلطات الهندية في الأيام العشرة الأخيرة أكثر من 80 ألف عنصر أضافي من القوات شبه العسكرية.

كلك اعتقلت ثلاثة قياديين في كشمير، رجّحت "إخلالهم بالسلام"، إذ أن "نشاطاتهم الأخيرة" قد "تؤدي إلى زعزعة الأمن والنظام".

والقياديون الثلاثة هم الرئيسان السابقان لحكومة جامو وكشمير محبوبة مفتي وعمر عبدالله، إضافة إلى ساجد لون زعيم حزب المؤتمر الشعبي في جامو وكشمير، والذين أُخضعوا لإقامة جبرية قبل أيام.

وكانت مفتي كتبت على "تويتر" قبل اعتقالها أن "القرار الأحادي للحكومة الهندية بإلغاء المادة 370، غير شرعي وغير دستوري وسيجعل من الهند قوة احتلال في جامو وكشمير".

وأعربت ناطقة باسم الخارجية الأميركية عن "قلق في شأن تقارير عن اعتقالات" في كشمير، وحضّت على "احترام الحقوق الفردية وفتح حوار مع المعنيين".