لصوص يسرقون منزل بطل العالم ويتجاهلون ميدالية المونديال الذهبية

رغم تعرض منزل إيريك دورم لاعب فريق أينتراخت فرانكفورت الألمانى لكرة القدم للسرقة إلا أن جهل اللصوص بقيمة الميدالية الخاصة بتتويجه مع المنتخب الألمانى بلقب كأس العالم 2014 جعله يحتفظ بها . وقال دورم، فى تصريح صحفى، "إن اللصوص لم يدركوا ما كان أمامهم، وتركوا الميدالية ملقاة على الطاولة وكنت محظوظا بذلك، ومنذ ذلك الحين، وضعت الميدالية فى صندوق إيداع بنكى."

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