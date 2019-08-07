شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يتبرع ب 50 مليون جنيه لمعهد الأورام بالقاهرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تبرع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمبلغ خمسين مليون جنيه للمعهد القومي للأورام في جمهورية مصر العربية الشقيقة، بعد تعرضه لعملية إرهابية نفذتها جماعة الأخوان الإرهابية، أدى إلى استشهاد 20 مصرياً، وإصابة 47، أربعة منهم في حال الخطر.

هذا ما أكده سفير الإمارات لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، جمعة مبارك الجنيبي، في تغريدة على «تويتر»، وقال في التغريدة إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وفي استجابة سريعة من سموه عقب الحادث الإرهابي، أعلن عن تخصيص مبلغ خمسين مليون جنيه للمعهد القومي للأورام.

وتقدم السفير الجنيبي بخالص التعازي والمواساة لأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي الآثم في محيط منطقة القصر العيني مساء أمس الأول، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين. وابتهل السفير إلى الله، سبحانه وتعالى، أن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه.

عبَّرَ مصريون عن امتنانهم وتقديرهم لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وليّ عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقديم مبلغ 50 مليون جنيه، لترميم مبنى معهد الأورام القومي بالقاهرة، الذي تضرر جراء انفجار إرهابي تم تنفيذه بواسطة سيارة مفخخة، وقع مساء يوم الأحد الماضي، وتسبب في إخلاء المعهد من المرضى، فيما أوقع 20 قتيلاً و47 مصاباً من المارة وركاب السيارات المجاورة لسيارة الإرهابي.

وأكد المصريون في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عمق علاقة المودة والتآخي، بين الإمارات ومصر، على كافة المستويات (قيادة وحكومة وشعباً)، لافتين إلى أن معادن الرجال الأصلية تظهر وقت المحن والشدائد، ويأتي دائماً في مقدمتهم أبناء زايد.

كما عبَّر أبناء الإمارات عن اعتزازهم بقيادتهم، وأعربوا عن تقديرهم للعلاقات الحميمة بين شعبي الدولتين، كما لم تخل العبارات من مشاركات أبناء الشعوب العربية الشقيقة، بين مثمنين لدور الإمارات، وداعمين لمصر وشعبها.

وكتبت رغدة السعيد: «محمد بن زايد الأصيل ابن الأصول، يتبرع بكل المبلغ المطلوب لمعهد الأورام 50 مليون جنيه، ربنا يجعله في ميزان حسناته».

وقال حسن إسماعيل: «نحن في مصر نكن محبة خاصة لأبناء زايد، موروث عن حبنا لأبيهم، ولطالما قلت إن زايد رحمه الله يسكن في قلب كل مصري، أدام الله الأخوة وزادها رسوخاً في ظل أبنائه المخلصين».

وعلَّقَ رامي: «هؤلاء هم عيال زايد، اللي أنا عايش في خيرهم، الله يحفظه ويحفظ كل شيوخنا الكرام»، فيما قال أحمد مصطفى: «ليس غريباً على أبناء زايد الكرام، الإمارات لمصر، ومصر للإمارات، لن ترونا إلا معاً».

وغرد عبدالله: «يعرف الرجال في الشدائد، وتعرف الإمارات برجالها دوماً»، فيما كتب محمد «بجد الناس ديه مش عارفين نرد الجميل معاهم ازاي، وكل ما نكون في محنة كبيرة، بيكونوا أوائل الناس جنبنا، اللهم احفظ أولاد زايد، واحفظ دولة الإمارات وشعبها».

Advertisements

أما عبدالعزيز التهامي فدون: «هؤلاء أبناء حكيم العرب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واسكنه فسيح جناته، وبارك في شعبه وأبنائه وحكامه».

كما علق حمادة محفوظ: «الأصيل ابن الأصول من بلد الأصل، حب الإمارات وزايد وأولاد زايد محفور في قلوب المصريين، حتى أنني اسكن في مدينة الشيخ زايد في القاهرة، وأمر على تمثال الشيخ زايد رحمة الله تقريباً يومياً».

بينما كتب هادف الهادفي: «مصر هي العمود الفقري للأمة العربية، إن تأثرت تأثر الكل وهي فعلاً أم الدنيا، لا تسمى من فراغ، هي القوة والسياسة والسند والتاريخ، والعلم والمعرفة، هي الحصن هي الشوكة في خاصرة كل عدو، هي الغضب الذي سيحل بمن يعاديها، فرعون حلت عليه اللعنة عندما عادى نبيها المرسل».

وغرد بوسعيد: «كل ما أرادت يد الشر التخريب، هناك أسود يقفون بالمرصاد يصلحون ما أفسده الإرهابيون، إلى أن تشرق شمس السلام من جديد، على جميع الدول العربية بإذن الله، شكراً محمد بن زايد».

وقال ماهر الداكر: «مش غريب عليه، عند زيارتي لمعهد الأورام القومي، وجدت الشيخ زايد، طيب الله ثراه، في مقدمة المتبرعين لهذا الصرح العظيم الذي يعالج آلاف المرضى بالمجان».

ودون هدار العفيفي: «مصر تستاهل كل خير، ربنا يحفظ الإمارات ومصر، ويجعلهم قوة وذخر للأمة العربية، الإمارات سباقة في عمل الخير من عهد زايد الله يرحمه، ويغفر له، ووصية لأبنائه من بعده الله يحفظهم، ليس في مصر فقط، وإنما في الدول العربية والإسلامية، إنها إمارات زايد إمارات الخير».

كما كتب أبومحمد: «عادي من أبناء زايد الخير، ربنا يجعلها في ميزان حسناته، والمرضى راجعين بسرعة بإذن الله».

وعلق أبوعبد الرحمن: «هو كريم ابن كريم، ومصر العربية على راسنا من فوق، وتستاهل كل خير، والحمد لله الرازق المعطاء».

وفي السياق ذاته دون إبراهيم: «تستحق مصر والشعب المصري كل الدعم والوقوف بجانبهم، من قبل أشقائهم في الإمارات والسعودية والكويت، تحيا مصر العروبة والتاريخ، وتحيا القوات المسلحة المصرية، التي حافظت على أمن مصر وأمن الشعب المصري وأمن العروبة، شكراً أبناء زايد خيركم عم الوطن العربي بأكمله».

وكتب مصطفى كشك: «الشعب الإماراتي شعب محترم جداً والله، وبيحبو مصر جداً»، أما أماني فعلقت: «بعشق حكام الإمارات بجد، منتهى الاحترام والخلق القويم».