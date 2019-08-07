سبعة قتلى في قصف حكومي و«فصائلي» على ريفي حماة وإدلب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قتل سبعة مدنيين على الأقل، أمس، الثلاثاء شمال غربي سوريا، جراء غارات روسية وسورية من جهة، وقصف للفصائل المسلحة من جهة ثانية، وفق ما ذكر المرصد السوري، غداة استئناف دمشق عملياتها العسكرية، فيما حذرت الأمم المتحدة من تأثير تجدد القتال شمال غربي سوريا، على المدنيين.

وأحصى المرصد مقتل أربعة مدنيين على الأقل، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح جراء غارات نفذتها طائرات روسية على مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي. كما تسببت قذائف صاروخية أطلقتها الفصائل على قريتين في ريف حماة الشمالي المجاور لإدلب، في مقتل ثلاثة مدنيين بينهم طفلة، وفق المرصد.

وتعرضت مناطق عدة في إدلب ومحيطها أمس، لغارات سورية وأخرى روسية تركزت خصوصاً على ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، إن وتيرة القصف السوري والروسي، أمس، أقل مما كانت عليه الاثنين. وكان المرصد ذكر أن الطائرات الحربية الحكومية نفذت بعد ساعات من إعلان استئناف عملياتها العسكرية أكثر من 60 غارة على مناطق خان شيخون وضواحي معرة النعمان في ريف إدلب.

وتابع أن الطائرات الحربية الروسية قصفت ريف إدلب الجنوبي. وذكر المرصد أن أكثر من 250 قذيفة مدفعية ضربت مناطق في ريف إدلب الجنوبي والغربي، وكذلك المناطق الريفية من حماة. وكان الجيش السوري استأنف الاثنين، عملياته القتالية في إدلب ومحيطها، بعد اتهامه «المجموعات الإرهابية المسلحة المدعومة من تركيا» برفض «الالتزام بوقف إطلاق النار»، وبقصف قاعدة حميميم في محافظة اللاذقية المجاورة لإدلب، والتي تتخذها روسيا مقراً لقواتها الجوية.

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وقتل أربعة مدنيين جراء قصف سوري بالبراميل المتفجرة الاثنين، على بلدة مورك في ريف حماة الشمالي، وفق المرصد.

من جهة أخرى، حذرت الأمم المتحدة من تأثير اندلاع القتال مجدداً في جميع أنحاء شمالي حماة وجنوبي إدلب وغربي حلب على المدنيين المحاصرين في تلك المناطق، خصوصاً أن المدنيين ممن نزحوا خارج المنطقة كانوا بدأوا العودة إثر بدء سريان وقف إطلاق النار، وتوقف الغارات الجوية، الجمعة الماضي.

ولفت المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف يانز ليركه، أمس، في تصريحات له، إلى أن ما يصل إلى مليون من الموجودين في المناطق المتأثرة في الشمال الغربي السوري هم من الأطفال.

(وكالات)