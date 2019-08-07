التعليم وظيفة المستقبل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باسمة يونس

تتصدر مهنة التعليم قاع قائمة أهداف الشباب وطموحاتهم المستقبلية، مقارنة بمهن وأعمال أخرى لا ترقى في الحقيقة لوضعها في مجال المقارنة مع رسالة التعليم وقيمته المشرفة. ورغم الزحف التكنولوجي الموسع، واعتقاد البعض بأن التكنولوجيا ستوفر على الناس الكثير من الجهد والتعب في سبيل تحصيل العلم، لكنها لا هي ولا الذكاء الاصطناعي، سيتمكنان من تعويض حضور المعلم المثقف والملهم في حياة المتعلمين ولا من منافسة مهارة التثقف والتعليم الفريدتين من نوعهما. ويظهر هذا من خلال رواج التطبيقات التي تتنافس على تعليم وتوجيه الناس وزيادة حجم مهن (التوجيه) ما يفسر مدى حاجة الناس للتعلم، واهتمامهم بالبقاء ضمن دوائر التعلم والإرشاد من أجل تحقيق أهدافهم.

ولأن مهنة التعليم يساء فهمها، بسبب تردد المفاهيم حولها وارتباكها معنوياً ومادياً أمام زحف التقدم والتطور المعرفي الهائلين، لم يعد من الشباب من ينظر إلى مهنة التعليم نظرة إيجابية واختفت تقريباً عبارة «أريد أن أصبح معلّماً» من على ألسنتهم إثر طغيان مفاهيم أخرى تشجع على إهمال هذه المهنة وتجاهلها.

إن المطلوب الآن دراسة الوضع الحالي وتقديم الحلول المنطقية لمساعدة نظام التعليم على السير، بجوار التقدم المجتمعي وليس العكس، فالتعليم على وجه الخصوص أول مؤشر يفرض على الدول مراكزها المتقدمة أو المتأخرة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية، ولا شيء كالتعليم يدفع الناس للثقة بمكان، مثل التعليم والدول التي تشتهر بنظام تعليمي متطور وقادر على المنافسة.

وربما علينا التفكير بداية بأهمية تصنيف مجال التعليم ضمن المواهب الاستثنائية والمهارات العالية للمستقبل، فالمعلم الذي لديه القدرة على توصيل المعرفة الصحيحة وإبراز وصقل مواهب الآخرين من حوله، هو الموهبة الأهم والركيزة الأساسية الداعمة لقاعدة الموهوبين كالجندي الشجاع في ميدان الدفاع عن الوطن.

ولنعمل ثانياً على استقطاب الشباب إلى مهنة قادرة على أن توفر لهم ما يسعون إليه من نجاحات وتطور بتهيئة ظروف التعليم في بيئة تشجع التغيير وتدعم الأفكار الخلاقة وتسد على الروتين طريقه، ما يسهل تحفيز الشباب وترغيبهم للانخراط فيها.

ولا شك بأنه من خلال منح الشباب المتفوقين في تخصصاتهم فرص العمل في مجال نقل المعرفة وتقديم الدروس الخصوصية لأقرانهم وتعليمهم، يعتبر نوعاً من التدريب والتطوير لوضعهم في مجال التعليم وتشجيعهم على قبول المهنة والتعود عليها.

أما ما سيفعله تحويل الساعات التي يقوم فيها المتفوقون أكاديمياً بنقل معارفهم ومساعدة أقرانهم على التعلم إلى نقاط تطوع أو نقاط مكافآت سلوكية، فهو أمر آخر أشد أهمية لن يرفع من مستوى مهنة التعليم فقط؛ لكنه سيمنح الميدان فرصة الارتقاء بوظيفة المعلم عبر توظيف المتفوقين والماهرين فيها.

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