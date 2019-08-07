قياس رضى الحجاج في دورته الثانية يشمل 50 خدمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مكة المكرمة: ”الخليج 365”

بلغت جهود حكومة السعودية أوجها في خدمة ضيوف الرحمن، بهدف تحسين جودة الخدمات وتسهيل إجراءات أداء الحجاج للفريضة. وضمن هذه الجهود أعلن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء)، عن بدئه عمليات قياس رحلة «أداء الحج» لهذا العام في دورتها الثانية، مستهدفاً قياس رضى ضيوف الرحمن عن 50 خدمة تقدمها 16 جهة حكومية، بهدف معرفة مستوى رضى الحجاج عن الخدمات الحكومية المقدمة لهم خلال الموسم.

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وأوضح مركز «أداء» أنه اعتمد لحج هذا العام 3 أدوات لقياس رضى المستفيدين، وهي: الاستبيانات الميدانية، والمتسوق الخفي، ومنصة وطني، حيث يهدف المركز من خلال أداة الاستبيانات إلى التواصل مع المستفيدين والحجاج بشكل مباشر، للإجابة عن مجموعة من الأسئلة المتعلقة برحلة الحج، ومدى استفادتهم من الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية. وسيُنفذ المركز خلال حج هذا العام أكثر من 7500 استبيان.

كما سيوفد المركز 30 متسوقاً خفياً لأداء الحج، للتحقق من امتثال الجهات الحكومية في المملكة تقديم الخدمات للحجاج، وذلك إلى 31 موقعاً مختلفاً، والاطلاع عن كثب على تجربة الحاج، والواقع الفعلي لتقديم الخدمة ومخرجاتها، ومستوى أداء الموظفين لها.

أما منصة «وطني»، فهي منصة إلكترونية تضم 9 لغات مختلفة، تتيح للحجاج تقييم الخدمات عبر رابط يصلهم في رسائل نصية، يستهدف المركز من خلالها الوصول إلى المستفيدين من ضيوف الرحمن بمختلف جنسياتهم وأعراقهم.