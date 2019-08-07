محمد بن زايد: الإمارات تأسست على قيم الخير والتضامن



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بصرف الدفعة الثانية من قروض الإسكان لعام 2019 للمواطنين، وشملت 1000 قرض، بقيمة إجمالية 1.6 مليار درهم.

من جهة أخرى، أشار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، إلى أهمية غرس ثقافة العطاء وأعمال الخير والتعاون والمساعدة لدى أبناء الإمارات، من خلال الإسهام العملي في إنجاز المبادرات الإنسانية التنموية والخدمية للفئات التي تحتاج للدعم في مختلف الدول، مشيراً سموه إلى أن الدولة تأسست على قيم وثقافة أصيلة، أساسها فعل الخير والعطاء والتضامن وإغاثة الملهوف. جاء ذلك خلال استقبال سموه، أمس، فريق «سفراء العطاء» الطلابي الذي شارك بأعمال تطوعية في أذربيجان وماليزيا وزنجبار خلال الإجازة الدراسية الصيفية لهذا العام ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمبادرة «سفراؤنا» التي تنفذها وزارة التربية والتعليم.وأكد سموه أن العمل التطوعي وتعزيز قيم العطاء والتعاون تشكل ركيزة أساسية في التوجهات الإنسانية لدولة الإمارات منذ تأسيسها، مشيراً سموه إلى أن الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أرست نهجاً ثابتاً ومنظومة عمل تطوعي أصيلة بجهود أبنائها بما تحمله من قيم والتزام أخلاقي تجاه خدمة الإنسان وسعادته وصون كرامته أينما كان.