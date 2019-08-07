267 تجمعاً احتجاجياً في إيران خلال الشهر الماضي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رصد موقع «إيران واير» الإخباري، حوالي 267 تجمعاً احتجاجياً وإضراباً عمالياً خلال شهر يوليو الماضي، في مختلف أنحاء إيران، شملت 78 مدينة وقرية ومنطقة صناعية بمعدل تسعة احتجاجات في اليوم.

ووفقاً للتقرير، نظم العمال 130 احتجاجاً وإضراباً في يوليو في 41 مدينة ومنطقة تجارية وبلدات صناعية بمعدل أربعة احتجاجات يومياً.وكانت أغلب التجمعات احتجاجاً على تأخر الرواتب وفقدان الأمن الوظيفي وفصل العمال وعدم تجديد عقود العمل وعدم دفع المخصصات وانخفاض الأجور.

وكانت أهم الاحتجاجات العمالية التي استمرت عدة أيام، هي تجمعات عمال مصافي النفط في مختلف المدن، وتجمع عمال شركة «فسا» لمكعبات السكر « جنوب غرب»، وتجمع عمال شركة «دماش» للمياه المعدنية « شمال»، وتجمع عمال السكك الحديدية في نيشابور وبندر عباس ونور آباد وأحمد آباد وسيرجان ودورود وتبريز وخرم آباد وأنديمشك، وتجمع عمال البلديات بعدة مدن.

كما نظم المئات الذين تمت مصادرة أموالهم 13 وقفة احتجاجية خلال يوليو. ونظم المعلمون المتقاعدون 7 تجمعات خلال يوليو، ، احتجاجاً على عدم حصولهم على مكافأة نهاية الخدمة. كما نظم المعلمون المتقاعدون بطهران احتجاجاً للمطالبة بمكافآتهم. وقال المحتجون في شعاراتهم إن خط الفقر هو 7 ملايين تومان «حوالي 550 دولاراً» بينما رواتبهم لا تتجاوز مليوني تومان .(وكالات)