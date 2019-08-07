تصعيد هندي في كشمير.. وباكستان إلى مجلس الأمن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعدت الهند أمس الثلاثاء، خطواتها عقب إلغائها الحكم الذاتي لمنطقة كشمير التي تسببت في إشعال حروب بين إسلام آباد ونيودلهي؛ إذ واصل برلمان الأخيرة مناقشاته لإقرار مشروع قانون لإلغاء الوضع الخاص للإقليم الذي اعتقلت قياداته تحت ذريعة «تهديد السلام»، وواصلت قطع الاتصالات والإنترنت عنه لليوم الثاني على التوالي، فيما صعدت باكستان، على لسان رئيس وزرائها عمران خان، لهجتها، وتعهدت بالمقاومة واللجوء إلى مجلس الأمن، وحث رؤساء العالم على التدخل لوقف قرار نيودلهي، وهدد جيشها بالذهاب إلى «آخر مدى» في دعم قضية كشمير، فيما تواصلت التداعيات الدولية للقرار؛ إذ أعربت بكين عن غضبها ورأت فيه «تقويضاً لسيادتها».

وطالب الاتحاد الأوربي بتجنب التصعيد، بينما أعربت واشنطن عن قلقها وأكدت مراقبتها للوضع. وعززت نيودلهي، أمس، حملتها الأمنية ضد الإقليم الذي أخضعته مباشرة لإدارتها؛ إذ واصلت عزله عن العالم بقطع وسائل الاتصال فيه، وسيرت دوريات أمنية في شوارعه، معلنة توقيف ثلاثة قيادات فيه، اعتبرتهم «تهديداً للسلام»، خشية أن ينظموا احتجاجاً.

وأشاد وزير الداخلية الهندي أميت شاه، بالقرار ووصفة ب«التاريخي»، وبدأ تطبيق قانون يقضي بتقسيم المنطقة إلى جزأين، ووضع الإقليم تحت السيطرة المباشرة لنيودلهي. وأقر مجلس الشيوخ الهندي هذا القانون في وقت متأخر، الاثنين، ومن المقرر تمريره في مجلس النواب بسهولة؛ لأن الحكومة تمتلك أغلبية فيه.

من جانبها، واصلت باكستان تنديدها بالقرار الهندي؛ إذ يتوقع تنظيم تظاهرات لرفض القرار، كما أكد رئيس وزرائها عمران خان أمام البرلمان: «سنقاوم هذه الخطوة في كل منبر، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي»، واعداً بإثارة المسألة مع رؤساء الدول ورفع المسألة إلى المحكمة الجنائية.

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وطالب خان المجتمع الدولي بالتحرك، واتهم مودي بانتهاك القانون الدولي بشكل سافر، لتحقيق أجندة معادية للمسلمين في الهند. وقال: «إذا لم يتحرك العالم اليوم، وإذا لم يحترم العالم المتقدم قوانينه، فستصل الأمور إلى مكان لن نكون مسؤولين عنه». وحذر عمران خان الهند قائلاً: «لن يفوز أحد في هذه الحالة».

وجاءت تحذيرات عمران خان، بعد تصريح لقائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر باجوا، بأن الجيش «سيذهب إلى أي مدى» لمساندة شعب كشمير الذي «انتهكت حقوقه».

وداخل الهند، تصاعدت انتقادات المعارضة لخطورة الحكومة، وقال راهول غاندي، الرئيس السابق لحزب المؤتمر المعارض، إن القرار ستكون له «تداعيات خطرة على أمننا القومي». وأضاف: «وحدة الأراضي الوطنية لا يعززها تمزيق جزء من جامو وكشمير من طرف واحد، وسجن ممثلين منتخبين، وانتهاك دستورنا».

وعلى الصعيد الدولي، أبدت الصين غضبها من الخطوة الهندية واعتبرتها «تقويضاً لسيادتها». وقالت المتحدثة باسم خارجيتها هوا تشونينج، في بيان، إن بكين عارضت على الدوام ضم الهند لأراضٍ صينية في القطاع الغربي من الحدود المشتركة بين الدولتين. وأضافت: «إن مراجعة الجانب الهندي الأخيرة للقوانين المحلية من جانب واحد، تواصل تقويضها للسيادة الإقليمية الصينية، وهو أمر غير مقبول ولن يكون له أي تأثير». كما طالب الاتحاد الأوروبي بخفض التصعيد وتجنب التوتر بين نيودلهي وإسلام أباد، وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها، وقالت المتحدثة باسم خارجيتها مورجان أوريتجاس: «قلقون بشأن تقارير عن تنفيذ اعتقالات، ونحض على احترام الحقوق الفردية وفتح حوار مع المعنيين». (وكالات)