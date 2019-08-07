«تنفيذي الشارقة» يعتمد مقترحات تطوير منظومة الحضانات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وذلك صباح أمس بمكتب سمو الحاكم.

بدأت مجريات الجلسة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ليستعرض المجلس بعدها المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجلسة والتي تتعلق بشؤون الإمارة المختلفة، وأصدر المجلس خلالها عدداً من القرارات التي تصب في تحقيق المصلحة العامة.

اطلع المجلس على المذكرة المقدمة من مجلس الشارقة للتعليم، والمتعلقة بمنظومة الحضانات، التي وجه بها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في مختلف مناطق ومدن الشارقة، لتكون بيئة تعليمية وترفيهية متكاملة تضمن الراحة والاستقرار للأطفال وأسرهم.

واعتمد المجلس المقترحات التي تقدم بها مجلس الشارقة للتعليم والتي من شأنها تطوير منظومة الحضانات.

وأصدر المجلس القرار رقم 20 لسنة 2019 بشأن نظام (أمان) في إمارة الشارقة، ويهدف هذا القرار إلى ربط المنشآت بنظام أمان لتحقيق الآتي:

1- رفع مستوى التزام المنشآت بالنظام من خلال الصيانة الدورية لأنظمة السلامة.

2- تقليل زمن الاستجابة للحوادث لتفادي الخسائر في الأرواح والممتلكات وحمايتها.

3- التوعية بأهمية الاحتياطات الواجب توافرها في المنشآت.

4- تحقيق أعلى معدلات السلامة وصولاً للوقاية من أخطار الحوادث.

كما أصدر المجلس القرار رقم 21 لسنة 2019 بشأن التدريب على أعمال الوقاية والسلامة في إمارة الشارقة، ويهدف القرار إلى تحقيق الآتي:

1- توعية أفراد المجتمع حول أهمية وسبل الوقاية من الحوادث وأثرها في السلامة العامة.

2- المساهمة في وقاية المجتمع والمنشآت من الحوادث تحقيقاً للسلامة العامة.

3- إعداد وتدريب الكفاءات الفنية والبشرية في مجال السلامة والوقاية لتقليل الحوادث وضمان سلامتهم.

واطلع المجلس على المراسيم الأميرية الصادرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وتم خلال اجتماع المجلس التنفيذي أيضاً مناقشة عدد من المواضيع واتخذ حيالها عدداً من القرارات التي تحقق رؤية الإمارة.

«وام»