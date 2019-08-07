البرامج الانتخابية.. تتحدى بواقعيتها مرشح «القبيلة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق: يمامة بدوان

آمال مرشحين كثر، قد تتحطم على صخرة مرشح «القبيلة»، حين تتجه أصوات الناخبين لذوي القربى، بعيداً عن المهنية والعمل الجاد، ويتناسون أن البرامج الانتخابية التي قدموها لم تكن سوى حبر على ورق، وأن الوعود التي أعلنوها، لا تصمد أمام رياح العصبية القبلية، ومع ذلك تبقى الأفعال سيدة الموقف بالنسبة إلى البعض، خاصة الذين اكتسبوا خبرة من التجارب الانتخابية السابقة.

”الخليج 365” استطلعت آراء عدد من المواطنين، الذين أكدوا أن العصبية القبلية لا تتماشى مع طبيعة تركيبة المجتمع الإماراتي التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وفي ظل وجود جيل شاب مثقف، فإن الصوت سيمنح للمرشح الأجدر بتوصيل صوت المواطن إلى الجهات المسؤولة، إلا أن ذلك لا يمنع من وجود بعض القبلية في الانتخابات، والتي سيكون «ذوو القربي» من العائلة محل إجماع القبيلة، لكن بشروط منها التميز، والثقافة.

في المقابل، أوضح آخرون أن غريزة الانتماء للقبيلة أمر فطري، وهذه ثقافة متوارثة تخفت مع الوقت، وإن كان ببطء، ولا يمكن الحد من هذه الظاهرة الضارة إلا بالانتماء للوطن ذاته، كما أن فوز المرشحين الذين وقفت قبائلهم خلفهم ودعمتهم بالأصوات، لن يصب في مصلحة قبائلهم فقط، لكونهم أبناء الإمارات أولاً وأخيراً، وبالتالي فإن فوزهم سيكون لمصلحة المجتمع ككل.

قال المحامي علي مصبح، إن الطبيعة التركيبية لدولة الإمارات لا تتماشى أبداً مع العصبية القبلية، وهذا ما سعى له المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فقد وحد الإمارات السبع بعيداً عن أي تعصبات، أو تكتلات، ووحّد القبائل، لنجد أنفسنا أمام شعب واع ومثقف، كما سعى أجدادنا إلى تربية هذا الجيل، وتعليمه، وتثقيفه، من أجل أن يكون لدينا خريجون من مختلف التخصصات والاحتياجات، وبالتالي فلن يكون هناك أي إقصاء لجيل الشباب، بل سيتلقون كل الدعم كي يصلوا بأصوات الناخبين وطموحهم إلى المجلس الوطني. وأكد أن الناخب الإماراتي بات يعرف من هو المرشح المؤثر في المجتمع، ومن يسعى لمصالحه الشخصية، نتيجة الخبرة المكتسبة من الدورات الماضية، ولو افترضنا دعم القبيلة لمرشحها، فإنها لن تقبل بأي فرد ليس عليه إجماع، ولا يتمتع بقدر معين من الثقافة، والتميز، الأمر الذي يؤكد أن من يحظى بثقل مجتمعي وثقافي هو المرشح الأوفر حظاً للفوز بأصوات الناخبين، لكونه سيحمل هموم المحيطين به، ومتطلباتهم المتكررة، كي يتم طرحها، ومناقشتها تحت قبة المجلس الوطني، وكي تصل إلى المسؤولين أيضاً.

وقال إن أبناء المجتمع لن يضعوا ثقتهم في مرشح ليس أهلاً لتحمل المسؤولية، وبالتالي فإنهم سيمنحون أصواتهم لابن القبيلة المؤهل لذلك، والذي سيكون له دور مؤثر في المجلس الوطني.



تحديات كبيرة



في حين، أكد الدكتور سهيل البستكي، أن التعصب القبلي يعتبر من التحديات الكبيرة التي يواجهها مرشحو انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، وهو تحد كبير أمام طموحات الشباب الذي يسعى لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، بأن نكون في مقدمة الدول في المجالات كافة، لكن بفضل الوعي العام عند الناخبين، وتغليب مصلحة الوطن والمواطن على المصالح الفردية، والقبلية، وسنحقق من خلال العرس الديمقراطي تطلعات القيادة والشعب في تفعيل دور المجلس الرقابي والتشريعي بما يسهم في تقديم الأفضل لأفراد المجتمع.

وأضاف أن خير ما نستشهد بمقولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، نحن الذين رسمنا خطة الاتحاد، لم يكن ذلك عن خبرة وإنما عن إيمان بأمتنا، إيمان بالوطن، إيمان بضرورة الوحدة، ورغبة في تحقيق المصلحة، التي لا تدرك إلا بالاتحاد، حيث إن اختيار المرشح المناسب مسؤولية عظيمة ملقاة على عاتق المواطنين، للاستمرار في عملية التنمية والبناء والتطوير، فالإيمان بمصلحة الوطن مهم جداً لنستمر ونمضي قدماً بما رسمه الآباء المؤسسون.

وحول كيفية توسعة آفاق الناخبين بأهمية منح أصواتهم لمن يستحق، وليس لابن القبيلة، قال إن التوعية بدور المجلس الوطني الاتحاد مهمة جداً، ليدرك الجميع أن عضوية المجلس مسؤولية وطنية كبيرة، ومهمة صعبة جداً، لكون المجلس الوطني في الدولة يقوم بدور «التمثيل المتعدد»، الذي يعني أن يمثل عضو المجلس النيابي الشعب بأسره، وليس دائرته الانتخابية فقط، وهذا ما أكدت عليه المادة (77) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة: «عضو المجلس الاتحادي ينوب عن شعب الاتحاد جميعه، وليس فقط عن الإمارة التي يمثلها داخل المجلس»، لذلك فالمسؤولية مضاعفة على جميع الناخبين، فمن ستنتخبه اليوم سيؤثر في المستقبل في الغد، ومن هذا المنطلق يجب اختيار المرشح المناسب من خلال قوة شخصيته، وثقافته، وخلفيته المعرفية، وأهدافه الانتخابية، وغيرها من العناصر المهمة، لا على الشكل، أو الجنس، أو القبيلة، وعليه فإن المرشح يجب أن يكون في المقام الأول هدفه خدمة الشعب والمجتمع، ويجب النظر لما قام به، وما قدمه خلال السنوات الماضية قبل الترشح، والذي من خلاله يمكننا معرفة قوة وعزيمة وإرادة المرشح.

وتابع البستكي أن كثيراً من البرامج الانتخابية لا تخاطب واقع الحال الذي نعيشه، ولا تصيب كبد الحقيقة، اليوم لا نحتاج إلى خطابات رنانة، إنما نحتاج إلى خطاب يلامس واقع أفراد المجتمع واحتياجاتهم، وما هي التحديات التي يواجهونها لإيصال أصواتهم ومطالبهم لصاحب القرار والجهات المختصة، لكن للأسف، يلجأ بعض المرشحين لخطابات رنانة غير واقعية لجذب الناخبين، ومنهم من يحاول استعطاف أبناء القبيلة بخطابات مبنية على مصالح شخصية بحتة من دون تغليب مصلحة الوطن والمواطن، فعندما يكون أفراد المجتمع على وعي تام بمهام المجلس وقدراته على إحداث التغير في حياة أفراد المجتمع فمن المؤكد أنهم سيختارون المرشح الأقوى والأنسب، فليس من المعقول طلب رفع سقف المخصص للدعاية والإعلان إلى خمسة ملايين درهم، في حين أن إجمالي مخصصات العضو لا تصل لنصف هذا المبلغ.

وأوضح أنه عندما يكون خطاب المرشح، الذي يحظى بثقل ثقافي في المجتمع، حقيقياً وصادقاً، وذا أهداف واقعية تلامس أفراد المجتمع، سواءً أبناء قبيلته، أو غيرهم، من المؤكد أنه سينجح في إقناع الناخبين بالتصويت له، كما أن الناخب في دولة الإمارات قادر على التمييز بين الخطابات الواقعية التي تلامس احتياجاته والتي لا تلامس واقع الحال، وبين من له وجود وبصمة إيجابية في خدمة المجتمع، وبين من يعتبر «وليد اللحظة»، وبناءً على ذلك سيسهم في اختيار المرشح المناسب لكون الاختيار المناسب والصحيح سيسهم في استدامة الموارد وتطوير الخدمات التي تصب في مصلحة المجتمع في نهاية المطاف.

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توسعة الآفاق



من جهته، أوضح المستشار محمد مسعود الأحبابي، أن العصبيات القبلية لا يمكن لها أن تطيح بجيل الشباب المتوقع مشاركته في الانتخابات المقبلة، خاصة أن غريزة الانتماء فطرية، سواء للقبيلة، أو لطائفة، أو جماعة، وهذه ثقافة متوارثة ستخفت مع الوقت وإن كان ببطء، ولا يمكن الحد من هذه الظاهرة الضارة إلا بالانتماء للوطن ذاته، وهذا ما بدأنا نلمسه بشكل لافت.

وأضاف لو نظرنا إلى المجتمعات الغربية التي كانت مهد ميلاد ثورات الديمقراطية، فالثقافة الديمقراطية والانتخابية لم تصبح كذلك بين عشية وضحاها، بل كانت نتاج كفاح طويل حتى وصلت إلى مرحلتها الحالية.

وحول توسعة آفاق الناخبين بأهمية منح أصواتهم لمن يستحق وليس لابن القبيلة، قال إنه يتضح من خلال طرح البرامج الانتخابية التي تلبي طموحات الشباب والمجتمع بكل شرائحه، ولمس الواقع وإبراز المرشح لذاته، من خلال ما يقدم من اطروحات ذات منفعة للمجتمع، بل وتدعم إنجازاته ومواقفه وتؤهله لكسب ثقة الناخب.

وأوضح أنه ومن خلال التجارب السابقة، فإن برامج المرشحين الانتخابية، تفتقد للواقعية لأنها ما زالت خجولة، تركز على المقومات الشخصية أكثر مما تركز على البرامج الانتخابية الحقيقية، إذ إن الاتزان فيما بين الاثنين هو مطلب في وضعنا الحالي، كما يمكن للوجوه التي تحظى بثقل ثقافي مجتمعي أن تنجح في خطابها الانتخابي ومن دون فقدان أصوات القبيلة، من خلال التوازن بين الطرفين.



أرضية خصبة



أكد مانع النقبي، أن الناخبين بات لديهم أرضية خصبة، من خلال التجارب السابقة، لمعرفة أي البرامج قابلة للتطبيق، بعيداً عن الوعود الرنانة، لكن بالنظر إلى العصبيات القبلية فإنها موجودة في كل زمان ومكان، حيث إن تآزر وتلاحم أبناء أي عائلة خلف مرشح معين، إنما هو جزء من واجبهم.

وأضاف أن فوز المرشحين الذين وقفت قبائلهم خلفهم ودعمتهم بالأصوات، لن يصب في مصلحة قبائلهم فقط، لكونهم أولاً وقبل كل شيء أبناء الإمارات، ووجودهم في المجلس سيخدم كل أبناء المجتمع، ويجب ألا ينسى الجميع أن وضع ثقتهم بالفائزين، سيكون في محله، لكونهم انعكاساً للمجتمع، ورغباته.

وأشار النقبي إلى أن طبيعة المجتمع الإماراتي قبلي، ومع ذلك فإن البرامج الانتخابات ستكون متوازنة بين القبيلة والمهنية، كي لا تفقد الأصوات غير المحسومة، وهو أمر لا تشوبه شائبة، إلا أن البعض يتخوف من فكرة أن تكون البرامج مجرد حبر على ورق، لا تمت للواقع بصلة، إلا أن التعامل الذكي مع الناخبين سيكون له الأثر الكبير في إقناعهم بالعملية الانتخابية، والتصويت لمرشح ما، كما أن العديد من أبناء القبائل سيعتمدون على الدعم النسائي في الأصوات، وهو أمر طبيعي في المجتمعات العربية بشكل عام.

وقال إن هناك معايير تحكم توجهات الناخب الإماراتي أمام صناديق الاقتراع لاختيار مرشحه لعضوية المجلس الوطني الاتحادي في الانتخابات المقبلة، منها «المعيار التقليدي» المعتمد على صلة القرابة والانتماء إلى القبيلة، وأغلب من سيصوت ضمنه هم من فئة كبار السن والنساء، كذلك مدى قدرة المرشح على مخاطبة الناخبين ضمن احتياجاتهم، سواء الصحية، أو التعليمية، أو الوظائف المستقبلية، حيث إن الشباب هم الفئة الأكثر تصويتاً في هذا المجال، أيضاً على المرشح استثمار مواقع التواصل الاجتماعي في إيصال رسائله الانتخابية بطريقة تلامس الناس، لكونها أصبحت من الوسائل الهامة التي تؤثر في سلوك المجتمعات، وتساهم في جذب الأصوات الناخبة.

وذكر أن المرشح الذي سيعتمد على ركائز غير القبيلية، عليه أهمية التواصل والتواجد مع الناخبين، من أجل تعميق الصلة فيما بينهما، وكشفه عن الرغبة بالمساهمة في خدمة المواطنين ضمن قدراته، وعدم إطلاق الوعود البراقة، خاصة أن المجتمع الإماراتي لديه من الوعي السياسي ما يكفي لكشف الأكاذيب.