معرض العين للكتاب 24 سبتمبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنظم دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي الدورة الحادية عشرة من معرض العين للكتاب في الفترة من 24 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر في مركز العين للمؤتمرات.

يشهد المعرض خلال عشرة أيام مشاركة العديد من دور النشر والمؤسسات الثقافية المحلية التي تعرض أحدث عناوين الكتب من مختلف الحقول المعرفية، مع تسليط الضوء على أهم التجارب الثقافية والأدبية للكتاب الإماراتيين، حيث يتضمن المعرض فعاليات يومية بحضور نخبة من المفكرين والكتّاب الإماراتيين والمقيمين في الدولة.

يشارك في البرنامج الثقافي المصاحب لمعرض العين للكتاب نخبة من المثقفين والمؤلفين والشعراء للتحاور حول القضايا الفكرية المختلفة، وإحياء أمسيات شعرية وندوات نقاشية وتقديم عروض موسيقية من قبل مواهب محلية مميزة، كما يقدم «ركن الإبداع» برنامجاً تفاعلياً شيقاً للأطفال والناشئة بين سن 6 و 12 عاماً.

ومن جانبه قال سيف سعيد غباش، وكيل الدائرة: «بعد الإقبال الواسع الذي حققه المعرض العام الماضي، يسعدنا تقديم نسخة موسعة من المعرض نرمي من خلاها إلى إحداث تأثير أعمق لدى محبي القراءة والمعرفة، وذلك بتوفير منصة لأحدث الكتب والإصدارات للناشرين العاملين في الدولة، إلى جانب برنامج ثقافي غني، يفتح باب الحوار والتفاعل بين الكتاب والمثقفين والجمهور».

وأضاف غباش: «يشكّل المعرض عنصراً مهماً في المشهد الثقافي في أبوظبي، حيث نعمل في الدائرة على تمكين الوصول إلى المعرفة وتعزيز حب القراءة باعتبارها أدوات حاسمة في التنمية المجتمعية والفردية على حد سواء، كما أن المعرض يعد أحد الأحداث الثقافية التي تعكس نمو قطاع النشر في الدولة وازدهاره».