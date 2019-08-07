القاهرة - سبوتنيك. وأفادت مصادر محلية بأن أمطارا غزيرة شهدتها محافظة المحويت لليوم الثاني تواليا تسببت في سيول أدت إلى انهيار 6 منازل في عزلة بني وهب بمديرية ملحان ووفاة 12 شخصا بينهم أطفال ونساء في حصيلة أولية.
وأضافت أن السيول تسببت في انهيار 27 حاجزا مائيا في عزل الشماسنة والروضة وبني وهب في المديرية ذاتها.
وأشارت إلى حدوث انهيارت صخرية في عدد من مناطق المحويت، وجرف أراض ومدرجات زراعية، وتضرر طرق جراء السيول.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن... وفاة 12 شخصا على الأقل وانهيار 27 حاجزا مائيا جراء سيول في المحويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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