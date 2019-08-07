وقال صالح في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" أمس الثلاثاء: "عامين وأنت في سجنك يا محمد، شهادة وطنية عظيمة".
وأضاف: في جبهاتنا نتذكر شجاعتك وبطولتك واقدامك، ونستمد منها الإرادة والثبات. وكأخ لك مؤمن بأنك فخر لوالدك الذي قاتل من أول العمر حتى توفاه الله، وفخر لعائلتك واصدقائك ومحبيك".
وكانت وسائل إعلام محلية قد تداولات مطلع الشهر الجاري أنباء تفيد بإطلاق جماعة أنصار الله سراحه، عبر وساطة عمانية.
يذكر أن العاصمة اليمنية صنعاء كانت قد شهدت أواخر 2017 تصعيدا عسكريا، على خلفية اندلاع معارك ضارية بين الحلفاء السابقين، الحوثيين وأنصار الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، بعد فكه الشراكة مع الحوثيين.
وبلغت حدة التوتر في العاصمة صنعاء ذروتها في الـ4 ديسمبر 2017، إذ قتل صالح أثناء محاولته الخروج من صنعاء، حسب رواية الحوثيين.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أنباء إطلاق سراحه بواسطة عمانية… طارق صالح يكشف وضع شقيقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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