محمد بن سلمان يبحث مع عمران خان تطور الأوضاع في المنطقة

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جدة: تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اتصالاً اليوم الثلاثاء، من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.
وجرى خلال الاتصال بحث تطور الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة تجاهها.
كما اطلع ولي العهد السعودي خلال الاتصال من رئيس الوزراء الباكستاني على آخر المستجدات في إقليم كشمير.
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