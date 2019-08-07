اخبار الخليج

محمد بن سلمان يبحث مع عمران خان تطور الأوضاع في المنطقة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

جدة: تلقى الأمير بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اتصالاً اليوم الثلاثاء، من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

وجرى خلال الاتصال بحث تطور الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة تجاهها.

كما اطلع ولي العهد السعودي خلال الاتصال من رئيس الوزراء الباكستاني على آخر المستجدات في إقليم كشمير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن سلمان يبحث مع عمران خان تطور الأوضاع في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا