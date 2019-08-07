مباحثات قطرية أردنية لتعزيز التعاون العسكري

الدوحة/ أحمد يوسف/ الخليج 365

بحث مسؤولان عسكريان من قطر والأردن، في المملكة الثلاثاء، أوجه التعاون والتنسيق العسكري المشترك وسبل تعزيزه.

وقالت وزارة الدفاع القطرية، في بيان، إن "قائد القوات الجوية القطرية سالم النابت التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية يوسف الحنيطي."

فيما ذكرت القوات المسلحة الأردنية، في بيان، أن "الجانبين بحثا آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأوجه التعاون والتنسيق العسكري المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين".

وتأتي زيارة النابت للأردن في ظل تطور مشهود في العلاقات بين البلدين، في الفترة الأخيرة.

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وفي أبريل/ نيسان الماضي، وقع رئيس هيئة الأركان الأردني آنذاك، الفريق محمود فريحات، مع وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع، خالد بن محمد العطية، في عمان، عددًا من اتفاقيات التعاون العسكري المشترك والاستثمار بين البلدين.

وعيّن الأردن، في 16 يوليو/ تموز الماضي، سفيرًا جديدًا له في قطر، في خطوة باتجاه عودة العلاقات إلى طبيعتها، بعد عامين من سحب السفير الأردني.

وسحبت عمان السفير تضامنًا مع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، التي قطعت منذ يونيو/ حزيران 2017، علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها إجراءات عقابية، تقول الدوحة إنها "حصار ينتهك القوانين الدولية".

وتتهم تلك الدول قطر بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

كما وافقت الحكومة الأردنية على ترشيح الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني سفيرًا لقطر في عمان.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.