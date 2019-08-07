الفالح: ناقشت مع وزير الطاقة الأمريكي التهديدات التي تواجه حرية الملاحة في الخليج

وأضاف، اليوم الثلاثاء 6 أغسطس / آب: "بحثت مع وزير الطاقة الأمريكي قلق البلدين من التهديدات التي تستهدف حرية الملاحة في الخليج والعمل سويا لضمان أمن إمدادات الطاقة العالمي".
وكتب على "تويتر": "بمشاركة الأميرة ريما بنت بندر، سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، التقيت اليوم في واشنطن وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري".
وأضاف: "تناول اللقاء تعزيز العلاقة المتميزة بين البلدين والاستثمارات في مجالات الطاقة والصناعة والمناخ والتقنية".
وقال في تدوينة أخرى: "استمرارًا للتنسيق الدائم بين الجانبين، ناقشنا أوضاع السوق البترولية وحرص المملكة على استقرارها، لا سيما وأنها المورد الموثوق للنفط الخام في العالم".
وتابع: "أكدت في هذا السياق التزام أعضاء "أوبك" والمنتجين من خارجها بتنسيق الإنتاج، والسعي الجاد إلى تحقيق التوازن في السوق البترولية".
وكتب في تدوينة ثالثة: "تناول اللقاء قلق البلدين إزاء التهديدات، التي تستهدف حرية الملاحة البحرية في الخليج العربي".
وتابع: "أكدنا عزمنا على العمل سويا لضمان أمن إمدادات الطاقة العالمي".
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