فلسطين.. الاحتلال يصادق على بناء 2300 وحدة استيطانية في #الضفة

صحيفة الخليج الالكترونية

صادق الاحتلال الإسرائيلي على خطط لبناء نحو 2300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في إجراء هو الأحدث في سلسلة خطط تسارعت وتيرتها منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب السلطة.

وأوضحت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية اليوم (الثلاثاء) في بيان لها أوردته قناة “فرانس 24″، أن لجنة التخطيط التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية صادقت أثناء اجتماعها خلال اليومين الماضيين على 2304 وحدات سكنية تمر في مراحل مختلفة من إجراءات الموافقة.

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ولفتت الحركة التي تراقب عن كثب عمليات البناء الاستيطاني، أن الموافقة على بناء المستوطنات تعتبر جزءاً من السياسة الحكومية الكارثية الهادفة إلى منع أي إمكانية لإحلال السلام، وعثرة أمام خيار حل الدولتين، والهدف منها ضم جزء من الضفة الغربية أو كلها.

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قد تعهد قبيل الانتخابات التشريعية في أبريل (نيسان) الماضي بضم المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وهي خطوة يسعى إليها اليمين المتشدد في إسرائيل.

وتتمتع الحركة الاستيطانية بنفوذ كبير في السياسة اليمينية الإسرائيلية، ويخوض “نتانياهو” في 17 سبتمبر (أيلول) الانتخابات التشريعية المبكرة؛ بعد فشله في تشكيل ائتلاف حكومي في انتخابات أبريل الماضي.