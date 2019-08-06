شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة» توضح عقوبة المساس بإرادة موظفي الحج.. الغرامة والسجن 10 سنوات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذرت النيابة العامة من استعمال القوة أو العنف أو التهديد في حق الموظف العام للحصول على قضاء أمر غير مشروع أو لحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاما.
ودعت في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، لتجنب المساس بإرادة الموظف العام المُسخَرة كلياً لخدمة الحاج، والمنطوي على استعمال القوة أوالعنف أوالتهديد، للحصول منه على أمر غير مشروع أولتُثْنِيه عن الأعمال المكلف بها نظاما.
وأوضحت أن عقوبة ذلك السجن مدة تصل لعشر سنوات، وغرامة تصل لمليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
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