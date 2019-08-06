إستشهاد طفل في الحديدة برصاص قناص حوثي

أستشهد طفل وأصيب آخر وامرأة بنيران ميليشيات الحوثي في حادثتين منفصلتين، الثلاثاء، في مديريتي حيس والتحيتا جنوبي محافظة الحديدة غربي اليمن.
وقالت مصادر محلية، إن الميليشيات الحوثية شددت عمليات القصف المدفعي والقنص، اليوم الثلاثاء، في مديريتي حيس والتحيتا جنوبي الحديدة.
وأسفرت العمليات الحوثية عن مقتل الطفل عدنان حسين أحمد شبيل (8 أعوام) برصاص قناص حوثي في حارة بني عكيش بمدينة حيس، فيما أصيب طفل وامرأة بشظايا القصف المدفعي على منطقة الجبلية بمديرية التحيتا.
وذكرت المصادر أن الطفل القتيل يعود إلى أسرة كانت الميليشيا الحوثية قد هجرتها في وقت سابق من قرية الشعوب الواقعة شمال مديرية حيس.
وصدت القوات اليمنية المشتركة هجوماً عنيفاً مصحوباً بقصف مدفعي شنته الميليشيات الحوثية في مديرية الدريهمي.
يشار إلى أن ميليشيات الحوثي كثفت هجماتها خلال الأيام الماضية على مواقع القوات الحكومية على امتداد الساحل الغربي ابتداءً من حيس والخوخة والتحيتا والدريهمي وصولاً إلى ضواحي مدينة الحديدة.
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