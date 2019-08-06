الحكومة اليمنية تطالب الأمم المتحدة بـ"التحقيق في فساد بعض منظماتها"

القاهرة - سبوتنيك. ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن، شدد فتح خلال خطاب بعثه إلى منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ليزا جراندي، على "موافاة الحكومة اليمنية بملابسات ووقائع الفساد ونتائج التحقيقات، واتخاذ إجراءات عقابية رادعة ضد المقصرين والمتورطين في قضايا الفساد واستغلال المنصب".

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واعتبر فتح، وهو رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، "الكشف عن قضايا فساد في أعلى هرم إغاثي أممي، أمراً مؤسفاً يتطلب مراجعة شاملة لأداء المنظمات الأممية في اليمن".

وقال إن "استغلال العملية الإغاثية والوضع الإنساني في اليمن من قبل بعض الموظفين في المنظمات والوكالات الأممية عمل غير مقبول ولا أخلاقي".

وأضاف "الشعب اليمني لا يحتمل أي عوائق تزيد من معاناته، وأي تقصير في عمل المنظمات الأممية يزيد من أعباء سكان المحافظات غير المحررة".

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وأكد أن "الحكومة لن تقبل بأي تقصير أو استغلال للعملية الإغاثية من قبل المنظمات الإنسانية".

ودعا الوزير فتح، "المنظمات الأممية إلى التنسيق مع الحكومة في المشاريع والبرامج الإنسانية التي تنفذها"، مشدداً على "ضرورة اتباعها نظام الشفافية والمحاسبة التي نصت عليها قوانين ومبادئ الأمم المتحدة".

وحث "المنظمات على اتخاذ إجراءات ضامنة تمنع تكرار قضايا الفساد"، مثمناً "دور المنظمات في عملها الإنساني في اليمن".