متى تسدد مصر الـ12 مليار دولار قرض صندوق النقد؟

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قالت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية على موقعها الإلكتروني إن ذلك "يرسخ شهادة الثقة الدولية في نجاح البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي الشامل، الذي بدأت الحكومة في تنفيذه منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، واكتمال البرنامج بنجاح".

وأضاف الموقع أنه بذلك تكون مصر قد حصلت من صندوق النقد الدولي على مدار السنوات الثلاث الماضية، تحديدا منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 على 6 شرائح مالية، قيمة القرض المتفق عليه، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وعن مواعيد وطرق سداد مصر لقرض صندوق النقد، قالت "بوابة أخبار اليوم" إن مصر ستبدأ في سداد قرض صندوق النقد الدولي، بعد عامين من الآن بدءًا من عام 2021، على أن يتم السداد على دفعات نصف سنوية قيمة كل دفعة نحو 182 مليون دولار، وبالتالي من المقرر أن تنتهي مصر من سداد قيمة الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي بحلول شهر يوليو/ تموز 2029.

وأوضح الموقع أن مصر لديها "خطة لسداد أقساط قرض صندوق النقد الدولي، والتي تشتمل على 6 شرائح، ويمتد جدول سداد كل شريحة لمدة تصل إلى 10 سنوات بفترة السماح".

مشيراً إلى أن مصر ستبدأ في سداد الشريحة الأولى وقيمتها 2.75 مليار دولار يتم سدادها على أقساط بدءًا من عام 2021، على أن تنتهي من سداد الشريحة الأخيرة في شهر يوليو/ تموز 2029، طبقًا لتصريحات أحمد كجوك نائب وزير المالية لشؤون السياسات المالية.

وبحسب ما ذكره الموقع "تلتزم مصر بسداد أقساط مديونياتها الخارجية في مواعيدها، طبقًا لتقرير أداء ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو/ تموز إلى مارس/ آذار في السنة المالية 2018/2019، حيث ارتفع إجمالي المسدد من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل لـ2.1 مليار دولار، مقابل 1.9 مليار دولار عن نفس الفترة من العام المالي السابق".

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وأوضح تقرير أداء ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري في شهر يوليو الماضي، أن صافي المستخدم من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل اقتصر على 3 مليار دولار مقابل 4.8 مليار دولار.

وأشار تقرير البنك المركزي، إلى تراجع المستخدم من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل ليسجل نحو 5.1 مليار دولار مقابل نحو 6.7 مليار دولار.

وحصلت مصر في بداية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2.75 مليار دولار، عقب إعلان البنك المركزي المصري، تحرير سعر صرف الجنيه المصري تحريرًا كاملًا أمام العملات الأجنبية بالتزامن مع بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وتلقت مصر، الشريحة الثانية بقيمة 1.25 مليار دولار، في شهر يوليو/ تموز 2017 عقب تحريك أسعار الطاقة والمحروقات والكهرباء، وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وتدخل شرائح قرض صندوق النقد أرصدة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري، ويتم منح المقابل بالجنيه المصري لحسابات وزارة المالية، وبسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري وقت دخول الشريحة كمصدر لتمويل الموازنة العامة للدولة، ولتمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة.

وحسب "بوابة أخبار اليوم" حصلت مصر على الشريحة الثالثة وبلغت قيمتها 2 مليار دولار في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2017، وفقًا للبرنامج الزمني المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

وفي يونيو/ حزيران 2018، تلقت مصر الشريحة الرابعة بقيمة 2 مليار دولار، كما حصلت على الشريحة الخامسة في شهر فبراير/ شباط 2019، وبحصول مصر أمس على الشريحة السادسة والأخيرة اكتمل حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي بالكامل وقيمته 12 مليار دولار خلال 3 سنوات.