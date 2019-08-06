قطار المشاعر المقدسة جاهز لنقل ضيوف الرحمن

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"الخليج 365" من جدة: أكد المهندس موسى الزهراني مدير التشغيل والصيانة في قطار المشاعر المقدسة بالشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، جاهزية قطار المشاعر المقدسة لنقل ضيوف الرحمن بعد إنهاء جميع أعمال الصيانة المطلوبة والتأكد من جاهزية جميع القطارات.

وقال الزهراني، في بيان صحافي، اليوم الثلاثاء، أن الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" تتشرف بخدمة حجاج بيت الله الحرام من خلال تشغيل وصيانة قطار المشاعر المقدسة، وذلك بالشراكة مع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، للمساهمة في تحقيق أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج الرؤية السعودية الطموحة 2030.

وأوضح مدير التشغيل والصيانة العمل على توفير خدمات نقل آمنة ومريحة لضيوف الرحمن لتسهيل تنقلهم في المشاعر المقدسة، مؤكدا أن الشركة نفذت أكثر من 20 فرضية للتأكد من جاهزية القطار وتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج 1440هـ.

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ولفت الزهراني إلى أن فريق المشروع ومن ضمن استعداداته التشغيلية وضع عشرات السيناريوهات للتعامل مع أي حالات طارئة لا سمح الله بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وقد بدأت "سار" منذ تكليفها بالمشروع بالعمل بشكل مكثف لضمان جاهزية القطارات، مبينًا أن التشغيل التجريبي وبحسب الخطة المعتمدة قد تم الانتهاء منه بنجاح، للتأكد من جاهزية جميع أجزاء المشروع والعاملين عليه.

وكانت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة قد بدأت أمس الاثنين، بيع تذاكر قطار المشاعر المقدسة لموسم حج هذا العام 1440هـ وذلك بإدخال قوائم الحجاج المستهدف نقلهم بالقطار والمعتمدة من وزارة الحج والعمرة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

ويبلغ عدد الحجاج المستهدف نقلهم عبر قطار المشاعر المقدسة 360 ألف حاج وهم الذين تقع مخيماتهم بالقرب من محطات القطار بحسب التوزيع المعتمد من قبل وزارة الحج والعمرة، وهم حجاج الداخل، وحجاج مؤسسة جنوب آسيا، وحجاج الدول العربية، وحجاج تركيا وأوروبا وأميركا.