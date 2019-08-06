هذا الموضوع الإعلان الرسمي عن ساعة Fossil Gen 5 الذكية بسعر 295 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.
أعلنت شركة Fossil رسمياً اليوم عن ساعة Fossil Gen 5 الذكية، التي تضم معالج Snapdragon Wear 3100، كما تنطلق بنظام تشغيل جوجل Wear OS، مع 3 أنماط لتوفير إستهلاك البطارية.
عرفت شركة Fossil بإصداراتها المميزة من الساعات الذكية، واليوم تقدم للأسواق إصدار جديد بعنوان Fossil Gen 5، والتي تنطلق بأكثر من إختيار في الألوان، وتعمل برقاقة Snapdragon Wear 3100، كما تأتي بخاصية اللمس في الشاشة.
وتتميز ساعة Fossil Gen 5 الذكية بتصميم من خامات مختلفة، حيث يأتي النموذج الأول المصمم من الفولاذ المقاوم للصدأ بعنوان “The Carlyle HR Smoke”، بينما يأتي النموذج الثاني من السليكون الأسود، وأيضاً تصميم جلدي بلون بني داكن، و”Julianna HR” التي تجمع بين الفولاذ المقاوم للصدأ ولمسات جلدية بلون ذهبي وردي، كما يأتي إصدار من الفولاذ المقاوم للصدأ فقط.
ويتميز وجه الساعة الذكية بحجم 44مم، كما تأتي بذاكرة عشوائية 1 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 8 جيجا بايت، وتضم الساعة مستشعر تسارع، ومستشعر لضربات القلب، وجيروسكوب، وتدعم الإتصال بتقنية البلوتوث 4.2، وWi-Fi، وNFC، كما تضم ميكروفون مدمج مع مكبر صوتي مما يتيح للمستخدم تلقي المكالمات الصوتية، والإستماع إلى رد مساعد جوجل الإفتراضي.
من المقرر أيضاً أن يدعم تصميم ساعة Fossil Gen 5 الذكية مقاومة الماء حتى 30 متر، كما تدعم Fossil الساعة الذكية ب3 أنماط لتوفير إستهلاك البطارية، على أن تتوفر الساعة للحجز المسبق الآن على موقع الشركة وأمازون بسعر 295 دولار.
المصدر
هذا الموضوع الإعلان الرسمي عن ساعة Fossil Gen 5 الذكية بسعر 295 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.
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