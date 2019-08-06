لأول مرة في التاريخ.. مأكولات إماراتية في الفضاء

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-emaratalyoum ليلة الطعام الإماراتي في محطة الفضاء الدولية

ووفق ما ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم"، الثلاثاء، فإن المنصوري سيرتدي الزي الإماراتي التقليدي، ويقدم لزملائه من رواد الفضاء ثلاثة أطعمة إماراتية، هي: المضروبة والصالونة والبلاليط.

وإضافة إلى الأكلات الإماراتية، سيتم إعداد قائمة يومية لرائد الفضاء الإماراتي من الأطعمة التي اختارها خلال فترة التدريبات، علما أن شركة Space Food Laboratory company الروسية تقوم بتجهيز هذه االمأكولات.

ونقلت الصحيفة الإماراتية عن المنصوري قوله: "يتم تحضير الأطعمة المخصصة لرواد الفضاء وفق متطلبات محددة لتوفير التغذية المتوازنة، وفي الوقت نفسه ضمان سهولة حملها وتخزينها واستخدامها في بيئة منعدمة الجاذبية تقريبا. وتتم معالجة هذه الأطعمة تحت درجات حرارة عالية بهدف المحافظة عليها وتخزينها لفترات أطول".

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